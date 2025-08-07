MIMORIADNY ONLINE Veľké stretnutie na obzore: Trump a Putin sa chystajú rokovať, už vedia aj miesto schôdzky!

Štvrtok7. august 2025, meniny má Štefánia, zajtra Oskar

WASHINGTON/KYJEV - Prezident USA Donald Trump v stredu oznámil, že existuje vysoká pravdepodobnosť jeho skorého stretnutia s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

11:10 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok opätovne vyzval na uskutočnenie osobného stretnutia medzi ním a prezidentom Ruska Vladimirom Putinom s cieľom ukončiť vojnu na Ukrajine. Informuje o tom agentúra AFP.

11:05 „Na návrh americkej strany sme v princípe dosiahli dohodu o uskutočnení bilaterálneho summitu v najbližších dňoch,“ citovala Ušakova ruská štátna agentúra RIA. Strany sa vraj už dohodli i na mieste konania stretnutia a verejnosti ho oznámia neskôr. „V súčasnosti sme spolu s americkými kolegami začali diskutovať o parametroch stretnutia. Rád by som poznamenal, že aj miesto konania bolo v princípe dohodnuté a bude oznámené o niečo neskôr,“ uviedol poradca ruského prezidenta.

10:23 Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump sa v najbližších dňoch osobne stretnú na dosiaľ nešpecifikovanom mieste. Oznámil to vo štvrtok poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov, píše agentúra AP a AFP.

8:29 Trump si nie je istý, či ho Putin nezavádza. Na otázku novinára: "Povedali ste, že viete, ak vás Putin balamutí. Čo vám dáva istotu, že to nerobí teraz?" Trump odpovedal: "Zatiaľ nemôžem odpovedať na túto otázku. Poviem vám to v priebehu niekoľkých týždňov, možno menej."

7:08 Ukrajinské bezpilotné lietadlá zasiahli ropnú rafinériu v ruskom Krasnodarskom kraji. Drony zaútočili 7. augusta v ruskom Krasnodarskom kraji a údajne sa zamerali na ropnú rafinériu Afipskij, informovali ruské mediálne kanály Telegram s odvolaním sa na správy obyvateľov. Informuje o tom portál The Kyiv Independent.

7:05 Ukrajinské drony zaútočili na železničnú stanicu v ruskej Volgogradskej oblasti, hlási guvernér. Informuje o tom portál The Kyiv Independent.

6:26 Vojak americkej armády slúžiaci v štáte Texas bol v stredu zadržaný pre podozrenie z pokusu o poskytnutie utajovaných informácií o americkom bojovom tanku ruskej strane. Ako informovala agentúra AFP, 22-ročný Taylor Adam Lee z El Pasa chcel utajované vojenské informácie o zraniteľnosti amerických tankov poskytnúť osobe, o ktorej sa domnieval, že je dôstojníkom ruskej spravodajskej služby. Výmenou za to mal získať ruské občianstvo, uviedol zástupca riaditeľa kontrarozviedky amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Roman Rozhavsky.

6:23 Americký prezident Donald Trump má v úmysle osobne sa stretnúť so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putin. Informoval o tom v stredu denník The New York Times (NYT) a podľa jeho zdrojov by sa ich schôdzka mohla uskutočniť už na budúci týždeň. TASR o tom informuje podľa stanice Sky News. Šéf Bieleho domu tento plán podľa zdrojov NYT oznámil počas telefonátu s európskymi lídrami, ktorý sa uskutočnil niekoľko hodín po rokovaniach jeho osobitného vyslanca Stevea Witkoffa a Putina v Moskve. Trump označil ich stretnutie za veľmi produktívne a na sieti Truth Social napísal, že bol dosiahnutý veľký pokrok.

Trump tvrdí, že existuje vysoká pravdepodobnosť skorého stretnutia s Putinom

„Je veľká šanca, že sa stretneme veľmi skoro,“ povedal Trump novinárom po tom, čo Biely dom potvrdil jeho otvorenosť stretnutiu s Putinom na diskusiu o ruskej invázii na Ukrajinu. Podrobnosti o možnom termíne a mieste stretnutia zatiaľ neboli zverejnené, uviedla agentúra AFP. Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio v stredu upozornil, že na to, aby sa stretnutie Trumpa s Putinom uskutočnilo, treba prekonať „mnohé prekážky“. „Dnešok bol dobrý deň, ale pred nami je ešte veľa práce. Stále je veľa prekážok, ktoré treba prekonať, a dúfame, že sa nám to podarí v najbližších dňoch, hodinách, možno týždňoch,“ povedal Rubio pre Fox Business po tom, čo Biely dom oznámil, že Trump je „otvorený“ stretnutiu s Putinom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. V stredu sa v Moskve konalo stretnutie Trumpovho osobitného vyslanca Stevea Witkoffa s Putinom. Podľa Trumpa bol dosiahnutý „veľký pokrok“.

Všetci sa zhodli na tom, že vojna na Ukrajine sa musí skončiť, uviedol Trump s tým, že USA sa o to budú usilovať v „najbližších dňoch a týždňoch“. Trump na sieti Truth Social uviedol, že po stretnutí Witkoffa s Putinom informoval o jeho výsledkoch niektorých európskych spojencov USA. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj následne na sieti X potvrdil, že telefonoval s Trumpom. Na rozhovore sa podľa neho zúčastnili aj lídri európskych krajín. Agentúra Reuters krátko predtým, s odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa Bieleho domu, informovala, že Spojené štáty pravdepodobne v piatok zavedú sekundárne sankcie proti Rusku. Trump predtým na otázku, či sa Moskva môže vyhnúť uvaleniu amerických sankcií, odpovedal, že podmienkou je uzavretie dohody, „vďaka ktorej prestanú umierať ľudia“. Ďalšie kroky Washingtonu podľa neho budú závisieť od výsledku rokovaní Witkoffa v Moskve.

