Wiktoff v piatok navštívi Pásmo Gazy: Prezrie si distribúciu humanitárnej pomoci

Humanitárna pomoc pre Pásmo Gazy (Zdroj: SITA/AP Photo/Abdel Kareem Hana)

„Zajtra osobitný vyslanec Witkoff a veľvyslanec Huckabee odcestujú do Gazy, aby si prezreli miesta určené na distribúciu pomoci, dojednali plán dodávok ďalších potravín a stretli sa s miestnymi obyvateľmi Gazy, od ktorých sa z prvej ruky dozvedia viac o bezútešnej situácii, ktorá tam panuje,“ povedala hovorkyňa Bieleho domu Karoline LeavittováWitkoff vo štvrtok pricestoval na návštevu Izraela, kde sa stretol s premiérom Benjaminom Netanjahuom. Podľa informácií portálu Times of Israel by mal Witkoff počas rokovania vyvinúť tlak na Netanjahua, aby urobil ústupky v súvislosti s dohodou o prímerí s palestínskym militantným hnutím Hamas.

Osobitný vyslanec USA už Pásmo Gazy navštívil v januári. Stal sa tak najvyššie postaveným predstaviteľom americkej vlády, ktorý vycestoval do tejto palestínskej enklávy za viac ako desať rokov.