Tragédia na magnetickej rezonancii: Muža vtiahol prístroj, na mieste bol mŕtvy! Mal na krku obrovskú reťaz

Manželka opísala desivú príhodu miestnej televízii. (Zdroj: News 12 Long Island/screenshot)

NEW YORK - To, čo malo byť rutinným vyšetrením kolena, sa v okamihu zmenilo na smrteľnú tragédiu. V jednej z newyorských nemocníc prišiel o život 61-ročný muž, keď ho počas vyšetrenia jeho manželky vtiahla bežiaca magnetická rezonancia. Na vine bola deväťkilová kovová reťaz, ktorú mal muž okolo krku.

Zbohom cez sklo, potom ticho

Adrienne Jones-McAllisterová si na chvíľu, ktorá jej navždy zmenila život, spomína so slzami v očiach. „Zamával mi na rozlúčku. A potom... celé jeho telo zrazu ochablo,“ opísala pre News 12 Long Island vdova posledné sekundy svojho manžela Keitha McAllistera.

Do nemocnice prišli spolu. Ona išla na MRI kvôli zranenému kolenu, on jej mal po vyšetrení pomôcť z prístroja zliezť. Mal však na sebe masívnu reťaz, ktorú používal pri silovom tréningu – a tá sa mu stala osudnou.

Magnet ho roztočil a vtiahol dnu

Podľa Adrienne vedeli zdravotníci o reťazi. Už pri predchádzajúcej návšteve vraj personál jej manžela s reťazou videl – a dokonca sa s ním o nej rozprával. Tentoraz však 61-ročný muž vošiel do miestnosti bez povolenia obsluhy. Magnetická rezonancia bola už spustená.

„Roztočilo ho to, reťaz ho pritiahla a vrazil do stroja,“ povedala zdrvená žena. Technik sa ho vraj ešte pokúsil odtiahnuť. Adrienne kričala: „Vypnite to! Zavolajte políciu! Urobte niečo!“ Ale bolo neskoro. Keitha McAllistera síce z MRI vytiahli, no následne utrpel sériu infarktov a zomrel.

Vyšetrovanie pokračuje

Prístroj MRI pracuje na princípe silného magnetického poľa a preto sú pacienti vždy pred vstupom upozornení, aby odstránili všetky kovové predmety – šperky, hodinky, opasky... ale aj reťaze. Polícia okresu Nassau, ktorá prípad vyšetruje, potvrdila: „Obeť mala na krku kovovú reťaz, ktorá ho vtiahla do stroja, čo viedlo k fatálnym následkom.“

Adrienne teraz viní nemocničný personál. Verí, že tragédii sa dalo predísť. A hoci späť už nič nevráti, chce aspoň pravdu – a zodpovednosť.