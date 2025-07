Nemecká polícia zastrelila muža, ktorý údajne strieľal na okoloidúcich

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Muž údajne bezhlavo strieľal z najvyššieho poschodia svojho domu v meste Leonberg na okoloidúcich, na budovu oproti a na ulicu, uviedli miestne orgány. Pri incidente sa nikto iný nezranil. Polícia dodáva, že išlo o nemeckého štátneho príslušníka. Po streľbe sa stiahol do svojho bytu, do ktorého získala prístup špeciálna jednotka. Páchateľ sa policajtom vyhrážal a zároveň na nich strieľal. Muža následne zastrelili. Polícia zaistila jeho zbraň, no nie je jasné, či pri streľbe zo svojho bytu použil túto alebo inú zbraň. Žiadne ďalšie informácie neboli spočiatku k dispozícii.