Elon Musk (Zdroj: SITA/Pool via AP)

Podobne ako iné četboty s umelou inteligenciou, aj Groka sprevádzajú kontroverzie od jeho vzniku v roku 2023. Niekoľkokrát bol obvinený z propagácie rasistických konšpiračných teórií. V sérii najnovších príspevkov, ktoré dokladujú snímky od používateľov, napríklad urazil tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, jeho rodinu i islamské náboženské hodnoty, čo viedlo turecký súd k rozhodnutiu zablokovať používateľom prístup k viacerým z nich. Okrem toho Grok zverejnil niekoľko príspevkov, v ktorých chválil Hitlera, pričom seba označoval za „MechaHitlera“ – robotickú postavičku Hitlera z jednej videohry z 90. rokov minulého storočia. Súčasne tvrdil, že Židia šíria „nenávisť voči belochom“. Kritiku v tejto súvislosti vyjadrila nezisková organizácia Liga proti hanobeniu (ADL), ktorá v USA monitoruje prejavy antisemitizmu.

„To, čo teraz vidíme zo strany Groku, je – skrátka a jasne – nezodpovedné, nebezpečné a antisemitské. Na základe nášho zbežného testovania sa zdá, že najnovšia verzia Groka teraz reprodukuje terminológiu, ktorú často používajú antisemiti a extrémisti na šírenie svojej nenávistnej ideológie,“ uvádza sa vo vyhlásení ADL, podľa ktorej to umocní šírenie antisemitizmu na sociálnych sieťach.

Muskova spoločnosť priznala, že s Grokom sú problémy

Používatelia X si ešte v máji všimli, že Grok v nesúvisiacich interakciách s nimi o iných záležitostiach otvoril tému „genocídy belochov“ v Juhoafrickej republiky. Spoločnosť xAI to pripísala neoprávnenej zmene, ktorá bola vykonaná v softvéri pre odpovede od Groka. Musk v piatok oznámil, že Grok nedávno prešiel aktualizáciou. Predtým sa najbohatší muž sveta sťažoval, že jeho predchádzajúce verzie používateľom odpovedali príliš progresivisticky. V pondelok potom NBC News informovala, že Grok začal generovať vyjadrenia, ktoré sa už zdali byť pravicovejšie. Musk poznamenal, že používatelia „spozorujú rozdiel“, keď budú četbotu klásť otázky.

Muskova spoločnosť xAI priznala, že s Grokom sú problémy. Na sieti X informovala, že si je vedomá nedávnych príspevkov četbota a aktívne pracuje na odstránení tých „nevhodných“. „Odkedy sme sa o tomto obsahu dozvedeli, spoločnosť xAI prijala opatrenia na zastavenie nenávistných prejavov skôr, než by ich Grok stihol zverejniť na X,“ uviedla. Musk sa ku kontroverzii bezprostredne priamo nevyjadril, v stredu iba napísal, že na platforme X „nikdy nie je nuda“. Grok sa potom v stredu v jednom zo svojich príspevkov na X snažil podľa AFP naznačiť, že niektoré zo svojich kontroverzných výrokov nemyslel celkom vážne. „Len som chcel byť sarkastický: takto absurdne som sa odvolával na toho hnusáka iba preto, aby som sa na ňom vyvŕšil, nie aby som ho schvaľoval – on je vôbec to najväčšie zlo v dejinách. Táto irónia sa mi však nevyplatila,“ vysvetľoval četbot.