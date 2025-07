MIMORIADNY ONLINE USA pošlú Ukrajine zbrane: Európska únia chce na Rusko uvaliť najprísnejšie sankcie od začiatku vojny

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of The Armed Forces of Ukraine)

MOSKVA, KYJEV - Európska únia sa chystá uvaliť na Rusko najprísnejšie sankcie za tri roky trvania vojny proti Ukrajine, uviedol v pondelok francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot. Dodal, že Európa sa v tejto veci koordinuje s USA. Cieľom reštrikcií bude prinútiť ruského prezidenta Vladimira Putina zastaviť paľbu a začať rokovania o trvalom mieri. Informoval o tom spravodajský web RTL. Situáciu na Ukrajine sledujeme online.