MIMORIADNY ONLINE Trump sa prikláňa k úderu na Irán: Izraelské letectvo opäť zaútočilo na Teherán

WASHINGTON/TEL AVIV - Americký prezident Donald Trump je čoraz viac naklonený priamemu americkému zapojeniu do izraelských úderov na Irán. Po Trumpovom utorkovom urgentnom rokovaní s tímom pre národnú bezpečnosť o tom informujú americké médiá s odvolaním sa na svoje zdroje.

Izraelské letectvo opäť zaútočilo na Teherán, Irán vyslal ďalšie rakety

Izrael a Irán pokračujú dnes v noci a nad ránom vo vzájomných vzdušných úderoch. Izraelská armáda oznámila, že na začiatku šiesteho dňa konfliktu zaútočilo letectvo na oblasť metropoly Teherán, kde sa podľa médií sústredilo na závod na výrobu rakiet a univerzitu spojenú s revolučnými gardami. Tie naproti tomu vyzvali na evakuáciu obyvateľov Tel Avivu a uviedli, že vypálili svoje nadzvukové strely Fattáh, informovala agentúra Reuters. Pri predchádzajúcom nočnom útoku Irán podľa Izraela vyslal 25 rakiet, ktoré však nespôsobili žiadne zranenia.

List Times of Israel (ToI) na svojom webe napísal, že na Izrael v noci letelo 25 striel v dvoch salvách, nikto však nebol zranený. Jedna z rakiet poničila niekoľko desiatok vozidiel na parkovisku v centrálnej časti krajiny. Iránske revolučné gardy potom uviedli, že vypálili na Izrael strely Fattáh, ktoré majú podľa iránskych predstaviteľov dolet 1400 kilometrov a dokážu údajne vyvinúť rýchlosť až 15.000 kilometrov za hodinu. Hovorca iránskej armády uviedol, že Irán teraz kontroluje izraelský vzdušný priestor. Podobnými slovami sa v minulých dňoch vyjadril Izrael na adresu Iránu.

Najvyšší iránsky duchovný vodca Alí Chameneí dnes Izraelu podľa médií odkázal, že "bitka sa začala". Izraelské útoky sa podľa ToI sústredili na bezprostredné okolie Teheránu, napríklad oblasť pri tunajšom medzinárodnom letisku či na univerzitu spojenú s revolučnými gardami. Agentúra Reuters s odvolaním sa na iránske médiá napísala, že cieľom bol komplex Chodžir, v ktorom Irán vyrába rakety. Zatiaľ nie je jasné, či údery spôsobili nejaké škody. Hoci iránske odvetné útoky si od piatka v Izraeli podľa agentúry AP vyžiadali 24 mŕtvych a viac ako 500 zranených, väčšinu iránskych rakiet zachytili izraelské systémy protivzdušnej obrany. V Iráne zomrelo vyše 220 ľudí a viac ako tisícka utrpela zranenia.

Trump sa prikláňa k úderu na Irán, hovoril s Netanjahuom, píšu médiá

Trump si podľa izraelského činiteľa citovaného webom Axios telefonoval s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom. Spojené štáty sa zároveň rozhodli od dnes do piatka uzavrieť svoje veľvyslanectvo v Jeruzaleme, uviedlo americké ministerstvo zahraničia. Izrael a Irán dnes šiestym dňom pokračujú vo vzájomných vzdušných úderoch, ktoré sa začali po piatkovom rozsiahlom izraelskom útoku, ktorý židovský štát zdôvodnil snahou zabrániť Iránu vo výrobe jadrovej zbrane. Šéf Bieleho domu v utorok vyzval Irán na bezpodmienečnú kapituláciu a obyvateľov Teheránu na evakuáciu. Takisto uviedol, že Američania vedia, kde sa skrýva iránsky najvyšší vodca Alí Chameneí, ale teraz ho nechcú zabiť.

Viacerí činitelia po utorkovom Trumpovom predčasnom návrate z kanadského summitu skupiny krajín G7 a rokovaní bezpečnostného tímu médiám povedali, že prezident postupne prehodnocuje svoj pôvodný postoj nezapájať USA priamo do útoku na Irán a čoraz viac sa kloní k nasadeniu amerických bombardérov. Tie by na rozdiel od izraelských strojov mohli na iránske jadrové zariadenia zhodiť bomby schopné ničiť pod zemou, čo by podľa amerických analytikov mohlo zásadne poškodiť prevádzku vo Forde, kde podľa nich Irán obohacuje urán na úroveň potrebnú na výrobu jadrovej nálože. Izraelské letectvo, ktoré v noci začalo ďalší útok na Teherán, podľa stanice CNN čaká na informáciu, či sa k nemu Američania pripoja.