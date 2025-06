Polícia chytila muža na čerpacej stanici: Viezol sa v horiacom aute a vyhrážal sa sekerou! Desivé detaily prípadu

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP/Matthias Schrader)

Polícia po mužovi pátrala od štvrtkového večera, a síce po tom, ako ho jeho partnerka obvinila z domáceho násilia. Nevedela ho však nájsť, až po kým sa nepriviezol v sobotu na čerpaciu stanicu v hannoverskej štvrti Anderten v horiacom aute svojej partnerky.

Následne sa zabarikádoval v predajnej časti stanice a policajtom sa vyhrážal sekerou, pričom rozbil okná - na stanici aj na aute policajnej hliadky. Policajtom sa ho potom podarilo omráčiť taserom a zadržať. O prípade informovali v pondelok, s tým, že muž je vo väzbe. Polícia preveruje aj to, či zmienené auto sám zapálil.

Hannoverská polícia uviedla, že snahy hasičov uhasiť požiar v zmienenom aute komplikovali obavy, že plamene by sa mohli rozšíriť na okolité čerpadlá. Zamestnancom stanice sa podarilo z miesta utiecť bez zranení. Polícia nasadila do operácie špeciálne jednotky i vrtuľník. Na internete sa medzičasom objavili zábery muža vyzlečeného do pol pása, ako stojí so sekerou vo dverách čerpacej stanice, pred ktorou je odstavené horiace auto.