Turista (35) zmizol počas rozlúčky so slobodou! Posledná FOTO: Po týždni prišla ZDRVUJÚCA správa

Greg Monks (Zdroj: Facebook/Jillian Monks)

Greg bol naposledy videný v skorých ranných hodinách 28. mája, keď sa oddelil od svojich priateľov a oznámil im, že sa vracia do apartmánu do komplexu Novochoro. Odvtedy o ňom nikto nemal žiadne informácie, píše britský denník The Sun. Ihneď do destinácie prileteli jeho rodičia a sestry, aby ho pomohli vypátrať. Spolu s Gregovými kamarátmi sa pokúsli nahlásiť jeho nezvestnosť polícii, ale" spočiatku to nebrali tak vážne, pretože to nebolo tak dlho," povedala sestra Jillian s tým, že uplynulo iba niekoľko hodín.

Posledná fotografia Grega Monksa (Zdroj: Facebook/Celebrating the life of Greg Monks)

"Zmiznutie 38-ročného občana Spojeného kráľovstva nahlásil polícii Albufeira 28. mája o 20:00 h muž, ktorý ho sprevádzal na dovolenke v tejto oblasti," informovala polícia. Tá nakoniec po dňoch pátrania oznámila, že jeho telo bolo nájdené na strmom neobývanom území v oblasti Cerro de Aguia v Albufeira. Presné miesto ani čas nálezu neboli zverejnené. Zdroj z portugalskej polície uviedol, že zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by Gregova smrť súvisela s trestným činom.

"Naša domnienka je, že popil veľa alkoholu a stratil pojem o tom, kde sa nachádza, preskočil múr a nastal smrteľný pád," uviedol policajný zdroj. Dodal, že telo bolo už v štádiu rozkladu, keď ho našli.

Rodina je zdrvená

Gregove sestry Jillian a Carlyn krátko pred nálezom tela vyjadrili v médiách obavy o jeho bezpečnosť. Uviedli, že jeho zmiznutie bolo nezvyčajné a okamžite u nich "spustilo poplašné zvony". "Nemyslel som si, že to takto skončí... Sme úplne zničení! Greg bol úžasný chlapec, mal veľa priateľov a vždy nás rozosmial! Bude nám chýbať každý deň," napísala na sociálnej sieti jeho sestra Jillian, ktorá sa ľuďom poďakovala za všetko, čo robili, aby pomohli nájsť Grega. Tragická smrť Grega Monksa otriasla nielen jeho rodinou a priateľmi, ale aj celou komunitou v jeho rodnom meste Cambuslang neďaleko Glasgow.

Greg Monks (Zdroj: Facebook/Greg Monks)

Presná príčina smrti bude známa až po pitve. Jej výsledky však v súlade s portugalskými zákonmi nebudú zverejnené. Polícia uviedla, že po príslušnej súdnej obhliadke bude telo prevezené do najbližšieho Ústavu súdneho lekárstva na pitvu.