PRVÁ obeť Trumpových ciel! Volkswagen zastavil vývoz aút do USA: Slovenská frabrika analyzuje ďalšie kroky

Volkswagen pristúpi k dočasnému zastaveniu dovozu áut do USA. Má ísť o dovoz z Mexika po železnici a autá prichádzajúce loďami z Európy. Tie teraz dočasne zostanú v amerických prístavoch len tak stáť. Ide o reakciu predajcu na 25-percentné clá na dovoz automobilov do USA. Volkswagen dodal, že týmto krokom chce jasne ukázať americkým klientom príčinu zvýšenia cien áut.

To však nie je všetko, pretože zatiaľ majú byť pozastavené aj všetky dodávky vozidiel z Mexika po železnici. Koncern plánuje poskytnúť viac informácií o cenových stratégiách pre vozidlá ovplyvnené clami do polovice apríla.

Slováci sú v tom až po uši, hneď po Nemcoch

Tuto ide predovšetkým aj o Slovenské záujmy. V Európskej únii sme totiž po Nemecku druhým najväčším vývozcom áut do USA. V minulom roku sme ich tam vyviezli vyše 93-tisíc kusov. Dočasné odstávky vývozu by výraznú stratu spôsobiť nemali. Ak sa však nenájde konsenzus, tak sa to významne dotkne slovenského hrubého domáceho produktu.

K aktuálnemu stavu treba dodať, že len v minulom roku sa v Amerike predalo takmer 380-tisíc nových áut od Volkswagenu. Činí to 8 percent celosvetového predaja. Najpredávanejším bolo SUV Atlas. To je výhradne dostupné len v Severnej Amerike a výrobca ho tvorí vo svojom americkom závode v Chattanooge.