Požiar cisterien pri Hustopečiach nad Bečvou pod kontrolou, stále zasahujú desiatky hasičov

Hustopeče nad Bečvou (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)

HUSTOPEČE NAD BEČVOU – Požiar cisterien s benzénom pri Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku je pod kontrolou a naďalej sa nešíri. V jeho likvidácii budú aj dnes pokračovať desiatky hasičov, povedal dnes ráno hovorca krajských hasičov Radek Buryánek. Vlak prevážajúci cisterny s vysoko toxickým benzénom vykoľajil v pátek pred popoludním. Cisterny po nehode začali horieť. Benzén, ktorý v nich zostal, by sa mal dnes prečerpávať.

archívne video:



Požiar cisterny v Hustopečiach nad Bečvou (Zdroj: HZS Správy železnic)

"Požiar sa nám nešíri a v súčasnosti je pod kontrolou. Zatiaľ nemáme identifikované našťastie žiadne zranenia. Teraz tam nabiehajú ranné jednotky a technika a bude sa pokračovať v likvidácii havárie. Cez noc sme strážili požiarisko. Niektoré ohniská, ktoré tam boli, ešte dohorievali. Bude sa opäť ďalej monitorovať celý priestor a mal by sa prečerpávať zvyšok benzénu z havarovaných cisterien," povedal Buryánek. Prečerpávať sa podľa neho bude aj malá lagúna vzniknutá z hasebnej vody.

Hovorca dráhových hasičov Martin Kavka dnes ráno médiam povedal, že sa už nehasia aktívne. "Aktuálne sú tam teploty v miestach okolo 300 stupňov Celzia," povedal Kavka. Prečerpanie zvyškov horľavej látky z cisterien sa v pátek neuskutočnilo. "Bolo rozhodnuté, že práce budú vykonané za denního svetla," doplnil Kavka.

Stále hasíme v Hustopečích nad Bečvou 15 cisteren na železnici, dvě další ochlazujeme. Pomohlo letecké hašení. Zásah potrvá ještě v řádu hodin. (LB) pic.twitter.com/DjLkBGn8AM — Hasiči Olomouc 🚒👨‍🚒🔥 (@hasici_olomouc) February 28, 2025

Vyšetrovanie príčin a odhad škôd

Príčinu nehody a požiaru zisťujú vyšetrovatelia. Škodu, ktorú spôsobil, hasiči v pátek predbežne vyčíslili na 125 miliónov korún. Podľa Buryánka sa zatiaľ na tom nič nemení. Odborníci tiež sledovali, či kvôli mohutnému požiaru alebo prekročené povolené limity škodlivin v ovzduší. "Monitorovali sme hodnoty, čiže ohrozené Hustopeče nad Bečvou ani okolie," povedal Buryánek.

V súvislosti s požiarom hasiči vyhlásili najvyšší stupeň požiarneho poplachu, ktorý používajú pri mimořádných udalostiach. S mohutným požiarom bojovali jednotky z niekoľkých krajov, a to zo zeme aj z vrtuľníkov, prišli aj slovenskí hasiči so špeciálnou technikou. Hasiči budú na mieste zrejme celý víkend. Na trati z Hraníc na Přerovsku do Hornej Lidče na Vsetínsku je v úseku medzi stanicami Hustopeče nad Bečvou a Lhotka nad Bečvou prerušená prevádzka. Cestujúci môžu využiť náhradnú autobusovú dopravu, niektoré spoje jazdia odklonom. Omedzenie môže trvať aj niekoľko týždňov.

Zobraziť galériu (2) (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)

Požiar zasiahol 15 cisterien, vlak viezol horľavý benzén