Tragédia v dovolenkovom raji: Matka a syn zomreli v luxusnom rezorte! Otrávili sa jedlom

April a Oliver zomreli na otravu jedlom. (Zdroj: GoFundMe)

SANTO DOMINGO - Dovolenka, ktorá mala byť chvíľou oddychu, sa pre Stephena Gougeona zmenila na nočnú moru. Po tom, čo jeho manželka April (41) a syn Oliver (8) zomreli na otravu jedlom počas pobytu v Viva Dominicus Beach by Wyndham Resort v Dominikánskej republike, sa rozhodol podniknúť právne kroky. Hotel obviňuje z nedostatočnej hygieny a oneskorenej zdravotnej starostlivosti a požaduje odškodnenie vo výške 5,5 milióna libier.

„Je to neopísateľné – vracať sa domov bez April a Olivera vedľa mňa. Len pred pár dňami sme ešte spolu sedeli v lietadle, plní očakávaní,“ povedal zlomený Gougeon pre Mirror. „Chceli sme si oddýchnuť, načerpať nové sily. Ani vo sne by mi nenapadlo, že sa stane niečo takéto.“

Zlyhanie hotela: zlá hygiena a oneskorená pomoc

Podľa súdnej žaloby sa rodina pred ochorením stravovala v hotelovom bufete. Krátko nato sa ich zdravotný stav prudko zhoršil, čo ich donútilo vyhľadať lekársku pomoc priamo v rezorte. Zdravotná starostlivosť, ktorú tam dostali, však podľa Gougeona nebola dostatočná. Pitva potvrdila, že príčinou smrti bola otrava jedlom.

V žalobe obviňuje rezort z nedodržiavania hygienických štandardov v stravovacích zariadeniach a neprimeranej zdravotnej starostlivosti. „Keď konečne na naše opakované prosby zareagovali, vládol chaos. Bolo zrejmé, že nevedia, ako situáciu riešiť. Tieto zbytočné prieťahy nás pripravili o drahocenný čas, ktorý mohol zachrániť moju manželku a syna,“ uviedol Gougeon.

Boj za spravodlivosť a zmenu

Právnička Meghan Hull Jacquin, ktorá zastupuje pozostalého otca, zdôraznila, že žaloba nie je len o finančnom odškodnení, ale aj o poukázaní na vážne pochybenia rezortu.

Gougeon priznal, že sa so stratou nikdy nevyrovná. „Stratil som manželku, ktorú som bezhranične miloval, a syna, ktorý bol úžasným človekom. Chcel som ho vidieť rásť, prežívať jeho úspechy… Nikdy sa cez to neprenesiem,“ povedal pre New York Times.