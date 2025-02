MIMORIADNY ONLINE Ukrajina je pripravená na výmenu územia s Ruskom! Marc Fogel prepustený z väzenia pristál v USA

Donald Trump a Marc Fogel (Zdroj: SITA/Photo/Alex Brandon))

KYJEV, MOSKVA - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovore pre britský denník The Guardian zverejnenom v utorok pripustil, že pri mierových rokovaniach s Ruskom môže Ukrajina pristúpiť k výmene územia. Uviedol tiež, že bez USA nebude Európa sama schopná ponúknuť Ukrajine ponúknuť bezpečnostné záruky. Situáciu na Ukrajine sledujeme online.

Ukrajina pokračuje v ničení nepriateľa a jeho rezerv. (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

6:23 Najmenej jedného mŕtveho a troch zranených si vyžiadal ruský nočný útok balistickej strely na ukrajinskú metropolu Kyjev, uviedol starosta mesta. Informuje agentúra AFP. "Predbežne je mŕtvy jeden človek," uviedol prostredníctvom sociálnej siete Telegram starosta Kyjeva Vitalij Kličko. V ďalšom príspevku dodal, že ďalší najmenej traja ľudia utrpeli zranenia – dvaja ľudia boli hospitalizovaní, jeden bol ošetrený na mieste.

6:20 Ruský prezident Vladimir Putin dostal na výmenou za prepustenie Američana Marka Fogela len veľmi málo. V utorok neskoro večer (dnes skoro ráno SEČ) to podľa agentúry Reuters vyhlásil americký prezident Donald Trump, ktorý dohodu s Moskvou označil za férovú. Obsah dohody ale Trump nespresnil.

"Oceňujeme, čo Putin urobil," povedal Trump po Fogelovom prílete do vlasti. Uviedol tiež, že na slobodu sa dnes dostane ďalší Američan, ktorý je vo svete zadržiavaný. Ani v tomto prípade šéf Bieleho domu nijako nespresnil, kto prepusteným bude.

Zelenskyj je pripravený na výmenu územia s Ruskom

Ak sa americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi podarí dostať Ukrajinu a Rusko za rokovací stôl, Zelenskyj plánuje ponúknuť Rusku výmenu územia. Ukrajina by sa v tomto prípade vzdala teritórií, ktoré ovláda v ruskej Kurskej oblasti.

"Vymeníme jedno územie za druhé," povedal s tým, že nevie, ktorú časť územia okupovaného Ruskom bude Ukrajina žiadať späť. "Neviem, uvidíme. Všetky naše územia sú dôležité, nemáme prioritu," povedal.

Zelenskyj sa v rozhovore tiež dotkol bezpečnostných záruk pre Ukrajinu. "Ozývajú sa hlasy, že Európa by mohla ponúknuť bezpečnostné záruky bez Američanov, a ja vždy hovorím nie," uviedol ukrajinský prezident. Záruky bez účasti USA podľa Zelenského nie sú reálnymi bezpečnostnými zárukami.

Podľa agentúry AFP sa Kyjev obáva, že akákoľvek dohoda, ktorá nebude zahŕňať členstvo Ukrajiny v NATO alebo nasadenie mierových jednotiek na jej území, poskytne Kremľu čas na preskupenie a prípravu na nový útok.

Ukrajinský prezident chce podľa AFP Trumpa presvedčiť poskytnutím ukrajinských nerastných surovín pre Spojené štáty a lukratívnymi kontaktmi pri budúcej rekonštrukcii Ukrajiny. Ukrajina má najväčšie zásoby uránu a titánu v Európe, upozornil Zelenskyj, podľa ktorého "nie je v záujme Spojených štátov," aby tieto zásoby boli v ruských rukách.

Marc Fogel prepustený z ruského väzenia pristál v USA

Odsúdený americký učiteľ Marc Fogel, ktorý bol v utorok prepustený z ruského väzenia, pristál v Spojených štátoch, kde sa má stretnúť s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, uviedol Biely dom. Informujú o tom správy z agentúr AFP a AP.

"Čo sme sľúbili, to sme dodržali!!!" uviedol Biely dom v príspevku na sociálnej platforme X, ktorého súčasťou bola aj fotografia zachytávajúca Fogela počas vystupovania z lietadla. Ďalší Američan bude podľa Trumpa prepustený v stredu. Podľa AP odmietol uviesť podrobnosti ako meno alebo krajinu pôvodu, dodal len, že to bude niekto "veľmi špeciálny".

Trump odmietol prezradiť, či o Fogelovi hovoril s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Fogel však velebil Putina ako "veľmi veľkodušného štátnika za to, že mi udelil milosť". Americký prezident na otázku o podmienkach výmeny odpovedal: "Veľmi férové, veľmi férové, veľmi rozumné. Nie ako dohody, ktoré ste videli počas minulých rokov. Boli veľmi férové".

Američan bol v Rusku väznený od roku 2021 pre obvinenia z pašovania drog. Podľa svojej rodiny bol odsúdený na 14 rokov za prechovávanie lekársky predpísanej marihuany. Administratíva bývalého amerického prezidenta Joea Bidena ho za nezákonne zadržiavaného označila v decembri.

Trump dúfa, že prepustenie Fogela z väzenia pomôže ukončiť vojnu na Ukrajine

Americký prezident Donald Trump dúfa, že utorkové prepustenie odsúdeného amerického učiteľa Marca Fogela z ruského väzenia bude začiatkom nových vzťahov s Moskvou, ktoré pomôžu ukončiť vojnu na Ukrajine. Informuje AFP.

"Rusko sa k nám zachovalo veľmi pekne. Vlastne dúfam, že je to začiatkom vzťahu, kde tú vojnu budeme môcť ukončiť," vyhlásil Trump pred novinármi v Oválnej pracovni Bieleho domu. Fogela zatkli v Rusku v auguste 2021. Podľa svojej rodiny bol odsúdený na 14 rokov za prechovávanie lekársky predpísanej marihuany.

Trumpov poradca pre národnú bezpečnosť Mike Waltz ozrejmil, že USA a Rusko "vyjednali výmenu" s cieľom zabezpečiť Fogelovo prepustenie. Neuviedol však, koho Spojené štáty výmenou za Fogela prepustili. Podľa Waltza je výmena "znamením, že sa uberáme správnym smerom k ukončeniu brutálnej a strašnej vojny na Ukrajine".