Argentínsky prezident zakáže hormonálnu liečbu pre maloleté transgender osoby

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Prezidentov hovorca na tlačovej konferencii povedal, že zákaz hormonálnej terapie pre maloletých sa podobá predpisom, ktoré v snahe ochrániť psychické zdravie mladých prijali krajiny, ako je Británia, Švédsko, Fínsko a Spojené štáty. Agentúra Reuters píše, že toto Mileiovo rozhodnutie prišlo len krátko po tom, ako tisíce ľudí v Argentíne vyšli do ulíc na podporu práv osôb LGBT+ v reakcii na prezidentov prejav na Svetovom ekonomickom fóre v Davose. V ňom okrem iného podľa agentúr označil homosexuálov za pedofilov a o progresívnej politike hovoril ako o "rakovine, ktorú treba vymýtiť". "Rodová ideológia v extrémnej forme aplikovaná na deťoch silou alebo psychologickým nátlakom jasne znamená zneužívanie detí," uviedla teraz prezidentská kancelária.

Len zriedka sa neplnoletým vykonávajú operácie vedúce k zmene pohlavia

Agentúra Reuters píše, že len zriedka sa niekde na svete neplnoletým vykonávajú operácie vedúce k zmene pohlavia a pred začatím podávania liekov blokujúcich pubertu a hormóny musia byť odborne vyšetrení a musí im byť diagnostikovaná rodová dysforia. Libertariánsky politik Milei tiež vydá nariadenie, podľa ktorého budú odsúdení umiestňovaní do oddelenia väzenia na základe pohlavia, ktoré mali úradne uvedené v čase spáchania trestného činu. Bez ohľadu na to však do ženských väzníc nebudú môcť byť posielané transrodové ženy odsúdené za sexuálne trestné činy, obchodovanie s ľuďmi a násilné činy spáchané na ženách. Reuters podotýka, že Mileiova kancelária nešpecifikovala, koľko trans žien je v ženských väzniciach ani koľko ich je odsúdených za spomínané trestné činy.

Sudca v Spojených štátoch v utorok dočasne zablokoval nariadenie amerického prezidenta Donalda Trumpa poslať 16 transrodových žien odpykávajúcich si tresty v ženských väzniciach do nápravných zariadení pre mužov. Sudca tiež zabránil ukončeniu lekárskej starostlivosti potvrdzujúcej rodovú identitu týchto väzenkýň. Väčšina transrodových žien v Spojených štátoch je vo výkone trestu v mužských oddeleniach.