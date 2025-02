MIMORIADNY ONLINE Kremeľ je pripravený rokovať s Kyjevom! Zelenského vyjadrenie považujú za prázdne slová

Vladimir Putin (Zdroj: TASR/AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool)

KYJEV, MOSKVA - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok povedal, že by súhlasil s priamymi rozhovormi s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ak by to malo ukončiť už takmer trojročnú vojnu. Vyjadril sa tak v rozhovore s britským novinárom Piersom Morganom zverejneným aj na platforme YouTube, informuje agentúra AFP. Situáciu na Ukrajine sledujeme online.

Kurský smer zostáva jedným z najhorúcejších. Sláva Ukrajine!

11:05 Hovorca Kremľa v stredu vyhlásil, že Rusko je pripravené rokovať s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským napriek tomu, že ho nepovažuje za legitímneho prezidenta Ukrajiny. Dmitrij Peskov však nedeľné vyjadrenie Zelenského o tom, že je ochotný rokovať priamo s ruským prezidentom Vladimirom Putinom označil za "prázdne slová". Informujú o tom správy z agentúr AFP a TASS.

11:01 Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov uviedol, že víta skoršie vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa o tom, že možný vstup Ukrajiny do NATO je pre Moskvu odôvodneným zdrojom obáv. Informovala o tom dnes agentúra Reuters. Možnosť členstva Ukrajiny v pakte je jedným z dôvodov, ktorým Rusko ospravedlňuje svoju vojenskú agresiu voči Ukrajine. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov dnes podľa Reuters uviedol, že Rusko je na ministerskej úrovni v kontakte s Trumpovou administratívou ohľadom Ukrajiny a že tieto kontakty v poslednom čase nabrali na intenzite.

10:00 Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) odložila plánované striedanie svojich pracovníkov v Ruskom okupovanej Záporožskej jadrovej elektrárni, lebo jej Moskva neposkytla bezpečnostné záruky. Podľa agentúry Reuters to dnes oznámilo ukrajinské ministerstvo zahraničia. Toto tvrdenie nemožno v podmienkach vojny nezávisle overiť. Moskva sa k tomu doteraz nevyjadrila.

Ruský veľvyslanec pri medzinárodných organizáciách vo Viedni Michail Uljanov tvrdenia Kyjeva poprel a ukrajinskú stranu obvinil zo lži, uviedla agentúra RIA Novosti. Ukrajina sa podľa Uljanova snaží vynútiť nové pravidlá pre striedanie pracovníkov MAAE.

9:34 Ukrajina momentálne používa na fronte 40 percent zbraní a vybavenia domácej výroby, zatiaľ čo príspevok Spojených štátov na obranu krajiny pred ruskou inváziou dosahuje 30 percent. Uviedol to podľa agentúry Unian ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovore, ktorý poskytol britskému novinárovi Piersovi Morganovi.

9:27 Ukrajinskí vojaci čoraz častejšie opúšťajú svoje jednotky nielen na fronte, ale aj počas vojenského výcviku v Poľsku. Nedostatky personálu sú výrazné, pričom niektoré jednotky hlásia, že stav vojakov klesol na menej než polovicu plánovaného počtu. Informuje o tom portál Onet.

Podľa dostupných informácií sa problémy týkajú napr. výcviku na tankoch Leopard v poľskom meste Žagaň. Hoci poľské ministerstvo obrany neuviedlo presný počet ukrajinských vojakov, zdroje Onetu naznačujú, že ešte na jeseň tvorili ukrajinskí účastníci len tretinu kapacity, ktorú mohlo Poľsko prijať.

9:21 Britský minister zahraničných vecí David Lammy v stredu počas návštevy Ukrajiny oznámi poskytnutie ďalšej finančnej podpory pre Kyjev v hodnote 68,7 milióna dolárov. Pomoc má podľa jeho slov pre Ukrajinu zabezpečiť "najsilnejšiu možnú pozíciu v boji proti Rusku", píše agentúra Reuters.

9:20 Ruské útoky na viaceré ukrajinské regióny zabili za posledný deň najmenej osem civilistov a najmenej 70 zranili, informovali regionálne úrady 5. februára. Informoval o tom portál The Kyiv Independent.

Russian attacks on multiple Ukrainian regions killed at least eight civilians and injured at least 70 over the past day, regional authorities reported on Feb. 5.https://t.co/lnBtnDJn2c — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 5, 2025

7:48 Nový belgický premiér Bart De Wever v utorok uviedol, že jeho krajina bude naďalej podporovať Ukrajinu. Nová vláda zložila prísahu v pondelok. Informuje agentúra Reuters. De Wever v utorok v parlamente predstavil zameranie svojej vlády, pričom zdôraznil prísnejšiu migračnú politiku, zrušenie zákona o postupnom vyraďovaní jadrových zbraní a zvýšenie výdavkov na obranu s cieľom splniť požiadavky NATO.

7:15 Ukrajinský dronový útok v noci na dnes spôsobil požiar skladu ropy v Krasnodarskej oblasti. Oznámil to skoro ráno gubernátor juhoruského regiónu. S plameňmi podľa neho bojovalo 55 hasičov.

Séria ukrajinských útokov s pomocou dronov na ruské energetické zariadenia uplynulých dní spôsobila požiare významnej rafinérie vo Volgogradskej oblasti a závodu na spracovanie plynu blízko Astrachane.

Išlo by o štvorstranné rozhovory

"Ak je to jediné zostava, v akej môžeme priniesť mier občanom Ukrajiny a nestratiť ľudí, určite pôjdeme aj do tejto zostavy," odpovedal Zelenskyj na otázku, ako by sa cítil za rokovacím stolom s Putinom. Dodal však, že by išlo o "štvorstranné" rozhovory. Nespresnil pritom, kto by boli ďalší účastníci týchto rozhovorov, no Piers Morgan krátko predtým hovoril o hypotetických rokovaniach medzi Ruskom, Ukrajinou, Spojenými štátmi a Európskou úniou.

"Nebudem k nemu milý, považujem ho za nepriateľa. Ak mám byť úprimný, myslím si, že aj on ma považuje za nepriateľa," dodal ukrajinský líder na margo potenciálnych rozhovorov s Putinom. Šéf Kremľa minulý týždeň povedal, že Moskva by rokovala s Ukrajinou, vylúčil však možnosť, že by hovoril priamo so Zelenským.

Pred hypotetickými a po návrate amerického prezidenta Donalda Trumpa do Bieleho domu čoraz viac očakávanými rozhovormi sa obe krajiny snažia rýchlo získať výhody na bojisk, komentuje AFP. Agentúra dodáva, že EÚ a Ukrajina zároveň už majú určité obavy z toho, že Trump bude Kyjev nútiť k nespravodlivým ústupkom voči Moskve.

Kyjev sa momentálne snaží zadržať postup ruských síl, hoci Zelenskyj už pripustil, že Ukrajina pravdepodobne nezíska späť časť svojho územia, ktoré už obsadilo Rusko. "Podpora, ktorú nám poskytujú naši partneri, žiaľ nestačí na to, aby sme Putina úplne vytlačili z nášho územia," povedal v rozhovore s Morganom. Zelenskyj okrem toho zopakoval, že plánované vstúpenie Ukrajiny do NATO zostáva pre Kyjev preferovaným spôsobom ukončenia vojny a získania tak "bezpečnostných záruk"

Ukrajinské straty podľa Zelenského predstavujú vyše 45 000 padlých a 390 000 zranených

V bojoch s Ruskom padlo doteraz 45 100 ukrajinských vojakov a ďalších 390 000 bolo zranených, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovore, ktorý poskytol britskému novinárovi Piersovi Morganovi. Ruské straty podľa Zelenského slov dosahujú 350 000 mŕtvych a 600 000 až 700 000 zranených. Mnoho ďalších príslušníkov ruských síl je nezvestných, dodal. Z úryvkov interview, ktoré dnes Morgan zverejnil, citovali agentúry Reuters a Unian.

"Sú ľudia, ktorí boli zranení, ale potom sa vrátili na front a boli zranení znova. To znamená, že počet zranení je vyšší ako počet zranených," uviedol Zelenskyj podľa ukrajinskej agentúry Unian. Presný počet Ukrajincov, ktorí padli do ruského zajatia, je podľa neho neznámy, ide však o tisícky ľudí. Rovnako tisíce Ukrajincov je nezvestných, dodal.

Tvrdenia oboch strán bojov o výške strát vlastných či súpera nemožno v podmienkach vojny overiť. Rusko začalo rozsiahlu inváziu na Ukrajinu 24. februára 2022. Ukrajinci, ktorých finančne aj zbraňami podporujú západní spojenci, nápor nepriateľských vojsk čiastočne odrazili a niektoré územia dobyli späť. Moskva však okupuje rozsiahlu časť ukrajinského územia a v poslednom čase invázne sily na východe krajiny vytrvalo postupujú, hoci podľa pozorovateľov za vysokých ľudských i materiálnych strát.