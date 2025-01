MIMORIADNY ONLINE Ukrajina sa pokúsila o masívny raketový útok! Rusko uzavrelo viacero letísk

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

KYJEV - Ruské systémy protivzdušnej obrany v pondelok večer odrazili "masívny" pokus Ukrajiny o raketový útok na Briansku oblasť na západe Ruska. Podľa britskej stanice BBC o tom informoval oblastný gubernátor Alexandr Bogomaz.