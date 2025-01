Poslankyňa po prehratých voľbách vyrabovala vlastnú kanceláriu: Kamery zachytili ako odnáša ZÁCHOD aj umývadlo

Bývalá mestská poslankyňa brazílskeho Sao Paula Janina Lima po prehratých voľbách odniesla so sebou aj záchod. (Zdroj: X/SPACE LIBERDADE/Cenarium)

SAO PAULO – Prehratá strana po výsledkoch v demokratických voľbách to nemusí vždy zvládnuť s chladnou hlavou. Brazílska poslankyňa po svojom konaní rozhodne patrí do tejto kategórie. Po tom, ako ju opätovne nezvolili, začala rozmýšľať a prišla na niečo šialené. Na druhej strane to ale bolo zariadené tak, že mala v podstate pravdu.