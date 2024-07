Čínski vedci objavili rastlinu schopnú prežiť na Marse: TOTO je ona

Chinese scientists discover Antarctic desert moss that ‘can survive on Mars’ in major step towards making Red Planet habitable@ChinaScience @China__Focus @techtechchina @CNSA_en @CNSAWatcher @CGTNOfficial @CCTV_Plus @CGTNEurope @zaobaosg @ChinaDaily @chinaorgcn @China_says… https://t.co/HdMLrfMtTA pic.twitter.com/8hdekGe7EY