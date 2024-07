Netanjahu vraj zmiernil názor na Palestínsku samosprávu v otázke riadenia Gazy

Benjamin Netanjahu (Zdroj: SITA/Ronen Zvulun/ Pool photo via AP)

TEL AVIV - Tím izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v súkromí za posledné týždne údajne zmiernil svoj nesúhlas s účasťou Palestínskej samosprávy na povojnovom riadení Pásma Gazy. Pre portál The Times of Israel (TOI) to uviedli tri nemenované zdroje.