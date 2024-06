Nemecko uľahčilo cudzincom z krajín mimo Európskej únie prístup na svoj trh práce

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP)

BERLÍN - V Nemecku platí od soboty (1. 6.) nový vízový systém pre kvalifikovaných pracovníkov zo štátov mimo Európskej únie (EÚ), ktorý umožňuje žiadateľom presťahovať sa do krajiny a hľadať si tam prácu až jeden rok, ak spĺňajú určité kritériá. Informujeme na základe správy agentúry DPA.

Nový systém, známy tiež pod označením karta príležitostí, je určený pre osoby s najmenej dvojročným odborným vzdelaním alebo vysokoškolským titulom uznávaným v krajine, kde získali kvalifikáciu. Vyžaduje sa aj znalosť nemčiny alebo angličtiny. Medzi ďalšie kritériá patria odborné skúsenosti, vek a väzby na Nemecko.

Vstup do krajiny už nebude podmienený platnou pracovnou zmluvou

Po udelení karty môžu žiadatelia prísť do Nemecka a hľadať si prácu až jeden rok. Znamená to, že ich vstup do krajiny už nebude podmienený platnou pracovnou zmluvou s nemeckou spoločnosťou. Rovnako nebude potrebné preukázať kvalifikáciu uznávanú alebo získanú v Nemecku. Cieľom tohto opatrenia je znížiť byrokraciu a skrátiť administratívne postupy, uviedla ministerka vnútra Nancy Faeserová.

Prvá etapa nadobudla účinnosť v novembri 2023

Nový vízový systém je súčasťou rozsiahleho balíka právnych predpisov zameraných na riešenie akútneho nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily v Nemecku. Prvá etapa nadobudla účinnosť v novembri 2023. Zahŕňala najmä uľahčenie cesty k získaniu povolenia na pobyt, známemu ako modrá karta EÚ. Od soboty sa rozšírili aj možnosti pre uchádzačov o zamestnanie zo západného Balkánu, a to aj v prípade nekvalifikovaných pracovníkov. V rámci tohto systému sa však stále vyžaduje zmluva s nemeckou spoločnosťou ako podmienka pre povolenie na vstup do Nemecka.