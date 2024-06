Putin odvolal námestníkov ministra obrany: Do funkcie dosadil svoju príbuznú

Vladimir Putin (Zdroj: SITA/Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

MOSKVA - Ruský prezident Vladmir Putin odvolal v pondelok štyroch námestníkov ministra obrany a do jednej z uvoľnených funkcií vymenoval svoju príbuznú Annu Civiľovovú. Informujú o tom agentúry Reuters a AFP.

Putin z funkcie námestníkov odvolal Nikolaja Pankova, Ruslana Calikova, Tatianu Ševcovovú a Pavla Popova, vyplýva z dekrétu, ktorý zverejnil Kremeľ. Novým prvým námestníkom ministra obrany Andreja Belousova sa stal Leonid Gornin, ktorý bol doteraz prvým námestníkom ministra financií. Za novú námestníčku ministra obrany bola vymenovaná aj Civiľovová, ktorá je podľa ruských médií dcérou Putinovho bratranca. Bude zodpovedná za zlepšenie sociálnej podpory príslušníkov armády. Jej manžel je minister energetiky Sergej Civiľov.

Civiľovová viedla aj fond na podporu rodín vojakov bojujúcich na Ukrajine a v roku 2022 na ňu Británia uvalila sankcie. Do funkcie námestníkov na ministerstve obrany Putin okrem nej vymenoval aj Pavla Fradkova, syna niekdajšieho ruského premiéra Michaila Fradkova, a Olega Savelieva.

Vladimir Putin a predsedníčka Nadácie Obrancovia vlasti Anna Civiľovová (Zdroj: TASR/AP/Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo)

Putin v máji vymenoval za nového ministra obrany ekonóma bez vojenských skúseností a bývalého vicepremiéra Belousova, ktorý vo funkcii po mnohých rokoch nahradil Sergeja Šojgua. Zmenami na ministerstve sa podľa agentúry Reuters Putin snaží vyčistiť ho od korupcie a plytvania a efektívnejšie využiť vojnovú ekonomiku Ruska.