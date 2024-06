Slovensko zasiahla smutná správa: Zomrel známy exposlanec parlamentu

Milan Urbáni (Zdroj: SITA)

V banskobystrickej nemocnici dnes po ťažkej chorobe zomrel bývalý podpredseda ĽS-HZDS a bývalý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Milan Urbáni († 79). Informoval o tom portál Plus 7 dní s odvolaním sa na zdroje blízke rodine.

Milan Urbáni sa narodil 21. augusta 1944 v Ratovskej Zdychave. V roku 1967 vyštudoval Lekársku fakultu na univerzite v Košiciach. Ihneď po promóciách začal pôsobiť ako lekár v banskobystrickej nemocnici. Neskôr odišiel aj do zahraničia, a to do Zambie a neskôr do Líbye. Od roku 1992 však pôsobil ako primár gynekologického oddelenie v banskobystrickej nemocnici.

V roku 2002 sa mu podarilo dostať do politiky a pôsobil ako zvolený poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za stranu HZDS. O rok nato sa stal podpredsedom strany. Do politiky sa pokúsil dostať opäť v roku 2017, kedy kandidoval za župana Banskobystrického samosprávneho kraja, avšak neúspešne.