Emotívny prejav v parlamente: Poslanec odhalil dojímavý príbeh obete streľby v Prahe

Ľudia si uctievajú pamiatku obetí streľby v Prahe (Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek)

PRAHA - Český parlament tento týždeň rokoval o okolnostiach decembrovej streľby na filozofickej fakulte, ako to navrhol poslanec opozičného hnutia ANO Jan Richter. Strelec, študent univerzity, zabil na fakulte 14 ľudí a potom aj seba. Richterova dcéra bola medzi ťažko zranenými.

archívne video

Stovky ľudí si pietnym pochodom uctili obete streľby na univerzite v Prahe (Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová)

"Nemám v pláne kritizovať zasahujúcich policajtov, policajtky, záchranárov, záchranárky. Cítim hlavne vďačnosť," zdôraznil Richter pri zdôvodňovaní svojho návrhu. Od mnohých lekárov, ako uviedol, počul, že jeho dcéra prežila len zázrakom. Treba však podľa poslanca zodpovedať mnoho otázok, ktoré sa okolo udalosti objavili.

Poslanec sa podelil o dojímavý príbeh

Richter potom vo svojom prejave prerozprával príbeh brata jednej z obetí z filozofickej fakulty. S tým si vymenili informácie o svojich zážitkoch z dňa tragickej udalosti. "Samozrejme, so súhlasom rodiny. Volali sme si pred dvoma dňami, nebudem ho menovať. Nie je z Prahy, volal na krízovú linku, nikto mu nič nepovedal. Sám si z médií zistil, kam pacientov odvážajú, tak si urobil zoznam nemocníc a obvolal ich," povedal na úvod Richter podľa CNN Prima News.

"Nakoniec zistil, že v Ústrednej vojenskej nemocnici v Prahe má brata. Jeho brat bol jedným z prvých, ktorí boli postrelení do hlavy. Našli muža, ktorý sa už nikdy nevráti do života," pokračoval. To ale nebol najsilnejší moment príbehu. "V momente, keď rodina hovorila s lekármi o jeho odpojení od prístrojov, keď už bolo jasné, že muža nemôžu zachrániť, pýtali sa aj na iné možnosti.

Povedali, že ak je zdravý, pokúsime sa zachrániť ďalších pacientov. Piatim ľudom daroval tento muž orgány. V tú noc. Pre mňa je to neuveriteľne silný príbeh. Obrovský rešpekt rodine," dodal dojatý Richter. Poslanci potom s podporou koaličných zákonodarcov schválili zaradenie bodu programu.