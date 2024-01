Po Prahe pobehoval šialenec so sekerou! Napadol niekoľko ľudí: Polícia vyšetruje súvis s vraždou

(Zdroj: TASR/AP/Petr David Josek)

PRAHA - Pražskí policajti v uplynulých hodinách aj za pomoci vrtulníka intenzívne pátrali po mužovi, ktorý mal v Kunratickom lese napadnúť niekoľko ľudí a vo štvrtok sekerou zautočil na ženu v Hostaviciach. Podozrivého sa im napokon podarilo zadržať. Kriminalisti zisťujú, či útoky nemajú súvis so štvrtkovým nálezom zavraždeného muža pri Kyjskom rybníku.

archívne video

Muž v Prahe na seba sám zavolal policajtov: Chcel od nich, aby ho zastrelili! (Zdroj: Polícia ČR)

"Policajti práve zadržali muža podozrivého z napadnutia niekoľkých ľudí v Kunratickom lese a ženy napadnutej sekerou v Hostaviciach," napísala polícia zhruba o 13.30 h. Policajná hovorkyňa Eva Kropáčová spresnila, že útočník dnes v Kunratickom lese napadol minimálne dvoch ľudí.

Jedným z napadnutých bol podľa záchranárov asi 70-ročný muž, ktorý mal otvorené poranenie hlavy. Bol pri vedomí a počas prevozu do nemocnice bol mimo ohrozenia života. Druhý napadnutý bol podľa Kropáčovej ošetrený na mieste.



Rovnaký páchateľ má podľa polície na svedomí aj štvrtkový útok sekerou na ženu v pražských Hostaviciach. Tá išla po ulici s kočíkom, po útoku mala poranenia na hlave, ale bola mimo ohrozenia života.

Policisté právě zadrželi muže podezřelého z napadení několika lidí v Kunratickém lese a ženy napadené sekerou v Hostavicích. #policiepha pic.twitter.com/YA96rQSLXf — Policie ČR (@PolicieCZ) January 26, 2024

Útoky môžu mať súvis s vraždou

Kriminalisti tiež dnes uviedli, že zisťujú, či útok v Hostaviciach nesúvisí so štvrtkovým nálezom zavraždeného muža pri Kyjskom rybníku. Mŕtveho muža našli v rovnaký deň, ako páchateľ sekerou zautočil na asi 30-ročnú ženu s kočíkom.

"Prípad včerajšieho nálezu mŕtveho muža pri Kyjskom rybníku bol kvalifikovaný ako vražda. Keďže je to vzdušnou čiarou asi 1,3 kilometra od miesta útoku sekerou, musíme sa zaoberať aj skutočnosťou, že spolu môžu prípady súvisieť. V tejto chvíli ale nie je žiadna priama indícia, že by to tak bolo," uviedli policajti.