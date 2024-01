Identita ďalšej obete šialeného strelca z Prahy odhalená: Postrelil aj dcéru poslanca Richtera

Poslanec Jan Richter mal medzi postrelenými dcéru (Zdroj: TASR/AP/Petr David Josek, anobudelip.cz, koláž: Topky)

Richter v emotívnom vystúpení uviedol, že strelec jeho dcéru zasiahol potom, ako sa druhýkrát vrátil do triedy, kde strieľal. Dcéra podľa poslanca potom ležala v učebni vedľa umierajúcej kamarátky.

Políciu aj vedenie fakulty poslanec skritizoval za štýl komunikácie s poškodenými. "Moja dcéra žije, berie antidepresíva,“ uviedol Richter na výbore pre bezpečnosť. "Chválite zásahové jednotky, chválite počet policajtov v teréne. Hovoril som s nimi, mali na sebe vesty antikonfliktného tímu. Dal som im svoje kontaktné údaje a dodnes mi nikto nenapísal ani sms,“ uviedol podľa portálu Seznam Zprávy poslanec.

(Zdroj: TASR/AP Photo/Petr David Josek)

"Nikto sa mi neozval ani z fakulty, nikto so mnou nie je v kontakte,“ povedal. Polícia jeho dcéru, pre ktorú musel zabezpečiť psychologickú pomoc, iba na druhý deň po útoku prišla vypočuť a zaujímala ju iba osoba strelca, prezradil Richter. Nedostal ani informáciu o tom, kde skončili osobné veci jeho dcéry.

Sťažoval sa, že policajti po poskytnutí prvej pomoci jeho dcéru nechali viac ako hodinu v prepravnom vaku ležať na chodníku pred fakultou, kým ju s tlakom 30 a skoro vykrvácanú odviezli do nemocnice. "Len preto, že niekto na mieste činu povedal: `Niekto sa sťažuje na strelné poranenie zadku.` Bola tam prestrelená hlavná tepna. Má desaťcentimetrový bypass," opísal následky postrelenia svojej dcéry.

Minister vnútra reaguje

Polícia uviedla, že najprv musela preveriť, či je budova po samovražde strelca bezpečná a či sa v nej nenachádza výbušné zariadenie. Až potom mohla pustiť záchranárov k zraneným. Na prekvapivé slová poslanca reagoval minister vnútra Vít Rakušan (STAN).

Sľúbil prešetrenie a uviedol, že nabádal k citlivej komunikácii s obeťami a ich blízkymi. "Príbeh otca je silnejší než čokoľvek iného. Chápem vaše sklamanie a nahnevanie“ povedal podľa iDnes.cz minister. Naďalej si ale stojí za tým, že poďakovanie polícii je na mieste. "Zažili sme bezprecedentnú udalosť,“ uviedol Rakušan a poďakoval polícii aj ostatným zložkám integrovaného systému. "Polícia dorazila na miesto v priebehu niekoľkých minút," zdôraznil.

Autentické zábery zo štvrtkového zásahu polície počas streľby v Prahe (Zdroj: Tip čitateľa)

Kvôli zásahu na univerzite sa objavila kritika, že polícia situáciu podcenila. V deň tragického činu so 14 obeťami mala informácie o tom, že 24-ročný útočník odišiel do Prahy s tým, že si chce vziať život. "Všetky otázky, ktoré vo verejnom priestore sú, sú legitímne a polícia sa na ne pokúša odpovedať," uviedol Rakušan. Upozornil ale na to, že ide o takzvané živé trestné konanie.

Policajný prezident Martin Vondrášek na úvod zasadnutia povedal, že postup polície nebol laxný ani nedbalý. "Zásah možno hodnotiť ako profesionálny a rýchly, poskytnutá prvá pomoc bola profesionálna," uviedol. Z vyhodnotenia zásahu podľa neho vyplýva nevyhnutnosť robiť výcvik pre všetky zložky integrovaného záchranného systému.

Inšpekcia označila zásah za správny

Rakušan uviedol, že hoci Generálna inšpekcia bezpečnostných zborov (GIBS) už spracovala správu o zásahu, zatiaľ nezačala žiadne trestné konanie proti služobnému postupu či príslušníkovi polície.

Interné preskúmanie Policajného zboru zistilo, že zásah bol správny, a to tak pri streľbe, ako aj pri predchádzajúcom pátraní po podozrivom. Úrad však odporučil zlepšiť krízovú komunikáciu s predstaviteľmi inštitúcií alebo podujatí, kde by mohlo k podobnému útoku dôjsť nabudúce.

Strelec po útoku v hlavnej budove vysokej školy spáchal samovraždu. Polícia uviedla, že má na svedomí aj dvojnásobnú vraždu v Klánovickom lese, kde niekoľko dní predtým zastrelil muža a jeho dvojmesačnú dcéru.