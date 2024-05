Ďalšie zlé správy: Veľké banky ohlásili zdražovanie! Ktorých klientov sa to týka a čo pôjde hore?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Iamges)

Medzi banky, ktoré zvyšujú poplatky, patrí aj VÚB banka. Tá mení cenník od 1. júla tohto roku. Najhlavnejšou zmenou sú sumy za vedenie účtu. Kým doteraz boli klienti banky zvyknutí, že za vedenie účtu platili 6 eur, po novom to bude o euro viac, teda 7 eur. Zdražie aj vedenie účtu pre mladých, a to z 3 na 3,5 eura.

To však nie je jediné zdražovanie, ktoré banka ohlasuje. Na nový cenník by sa mali klienti pripraviť aj v prípade hotovostných operáciách. Kým v súčasnosti je poplatok za vklad mincí a bankoviek do 50 kusov 5 eur, po novom to bude 6 eur. Za viac, ako 50 kusov mincí a bankoviek zaplatia klienti rovnako 6 eur, namiesto pôvodných 5. Ráta sa pritom každých začatých 50 kusov. Upozornil na to portál pluska.sk.

Zvyšujú sa aj poplatky za výber hotovosti z bankomatu inej banky či cez službu Cash advance na Slovensku a v SEPA krajinách, a to z pôvodných 3,50 na 4 eurá. Vklad hotovosti cez vkladomat VÚB bude za poplatok 0,50 eura, predtým klienti platili 30 centov.

Klienti si priplatia aj za bezhotovostný prevod peňazí prostredníctvom debetnej či kreditnej karty, a to o euro. Z pôvodných dvoch eur po novom zaplatia tri eurá.

V cenníku služieb banky pribudli aj nové poplatky, a to napríklad poplatok za poskytnutie spotrebiteľského úveru – financovanie osobných vozidiel do 3,5 t. Poplatok bude vo výške 33 eur. Tento poplatok sa vzťahuje výlučne na spotrebiteľský úver, ktorý slúži na kúpu vozidla do 3,5 tony.

Aj Tatra banka či Raiffeisen

Na nový cenník, ktorý začne platiť od 31. mája, sa musia pripraviť aj klienti Tatra banky. Ako aj v prípade VÚB banky, aj tu zdražie vedenie bežného účtu z pôvodných 5 eur na 7. V prípade, ak si klienti chcú posielať výpis z účtu na adresu domov, musia počítať s tým, že za túto službu po novom zaplatia tri eurá namiesto dvoch. Tatrabanka okrem toho zavádza aj úplne nový poplatok, a to za vklad hotovosti na vlastný účet v pobočke vo výške 6 eur.

Okrem toho sa dvojnásobne zvýši poplatok za zobrazenie zostatku na účte v konkurenčnej banke, a to z 50 centov na 1 euro. Za výber hotovosti z bankomatov iných bánk či v zahraničí zaplatia klienti namiesto troch eur 5. O dve eurá sa zvýši aj poplatok za spracovanie platby kartou za stávkovanie, lotériu a hazardné hry, a to z pôvodných 5 na 7 eur. Vlastníci kreditnej karty Visa si priplatia za výber hotovosti z bankomatu Tatra banky, a to z pôvodných 5 na 10 eur.

Zmeny čakajú aj klientov dcérskej Raiffeisen banky, ktorá mení cenník rovnako od 31. mája. V tomto prípade sa však zvyšuje len jeden poplatok, a to za každú platbu kartou za stávkovanie, lotériu a hazardné hry. Z pôvodných 2,5 eura zaplatia klienti 4 eurá. „Tento poplatok sa bude vzťahovať na každú platbu kartou cez internet alebo priamo v prevádzkach stávkových spoločností. Ostatné platby kartou doma a v zahraničí ostávajú bez zmeny a budú naďalej zahrnuté v cene účtov,“ uviedla banka.

Priplatia si aj klienti Slovenskej sporiteľne

Na nový cenník by sa mali pripraviť aj klienti najväčšej slovenskej banky - Slovenskej sporiteľne. Ten začne platiť od 1. júla tohto roku. Za vedenie debetnej karty Visa Platinum budú klienti platiť namiesto 8 eur rovných 10 eur. Rovnako sa zvyšuje aj poplatok za kreditnú kartu Visa Classic, a to z 2,25 eura na rovné tri eurá, ale aj za kartu Visa Gold, a to z pôvodných 8 eur na deväť. Banka zavádza aj nový poplatok za poskytnutie spotrebné úveru či úveru na bývanie. Klienti, ktorí žiadajú o tieto tipy úverov musia počítať s poplatkom vo výške 9 eur za vyhotovenie reportov týkajúcich sa cenných papierov.

Avšak, pozor. Banka upozorňuje aj na ďalšiu novinku. K 1. júlu totiž ruší Space účty X. V prípade, ak si klienti, ktorých sa to týka, nevyberú do 30. júna iný, z novej ponuky, banka ho zmení sama. Okrem toho pridá do svojej ponuky aj nový balík Premium za poplatok 13 mesačne.

Ako posledná banka, ktorá ohlasuje nový cenník, je aj BKS banka. Tá zaviedla nový cenník už od 1. mája. Kým pôvodne si banka za zmenu dispozície s účtom účtovala dve eurá za dodatok, po novom to bude 2,5 eura. Naopak, po novom tri eurá zaplatia klienti banky za vyhotovenie výpisu a osobné prevzatie. Pôvodne táto služba stála 2,5 eura. V cenníku navyše od mája pribudol nový poplatok vo výške 50 eur za Zmenu alebo zrušenie poistenia založenej nehnuteľnosti. Vyberá sa pri zmene alebo zrušení na podnet klienta, nevyberá sa pri úplnom splatení úveru alebo pri súčasnom platení poplatku.