(Zdroj: SITA/AP)

Vikingovia sa počas troch storočí lúpežných nájazdov a prieskumných výprav dostali do vzdialených kútov sveta. Archeologické dôkazy a historické záznamy svedčia o tom, že sa dostali nielen do Severnej Ameriky, ale aj do Bagdadu. TASR informuje podľa článku servera Live Science.