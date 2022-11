Čo sa stane, ak bude Vladimir Putin zosadený? Dramatické vyhliadky! Tajná služba očakáva puč, občiansku vojnu, kolaps

Toto sú naozaj dramatické vyhliadky, ktoré si možno prečítať o Vladimírovi Putinovi v americkom spravodajskom magazíne Newsweek. Šéf Kremľa údajne čelí vojne so svojimi blízkymi spojencami. Noviny sa vo svojich vyjadreniach odvolávajú na správu údajného whistleblowera ruskej tajnej služby FSB. Ten predpokladá ťažkú ​​budúcnosť Vladimíra Putina.

Na vrchole Putinových odporcov, ktorí majú podľa informátora z tajnej služby zabezpečiť budúci „chaos, občiansku vojnu, kolaps“, sú vraj čečenský vodca Ramzan Kadyrov a Jevgenij Prigožin, zakladateľ a silný muž súkromného žoldnierskeho vojska wagnerovcov. Chcú sa dostať k moci, zvrhnúť Vladimira Putina a postaviť sa na kľúčové pozície.

Vladimir Putin čoskoro na konci? Zamestnanec tajnej služby očakáva puč

Newsweek tvrdí, že dostal svoje informácie od agenta ruskej tajnej služby pod názvom Wind of Change. Od 4. marca, krátko po začiatku ruskej útočnej vojny na Ukrajine, údajný muž z FSB posiela svoje odhalenia aktivistovi za ľudské práva Vladimirovi Osečkinovi z Gulagu.net, ktorý žije v exile. Pravosť listu denníku potvrdil expert na FSB.

Uvádza sa v ňom, že Kadyrov a Prigožin predstavujú hrozbu pre Vladimira Putina, no zároveň v Rusku neexistuje „žiadny model jednoduchého odovzdania moci“. Z toho možno usudzovať, že podľa insidera tajnej služby mierové riešenie nemožno očakávať. Nasledovalo by násilné zvrhnutie a vojna v rámci ruského systému.

Galéria fotiek (2) Jevgenij Prigožin s Vladimirom Putinom

Zdroj: TASR/AP

Ako by mohla prebiehať vojna v Kremli

Informátor predpovedá možnosť viacerých variantov zvrhnutia. "Spočiatku mohlo dôjsť k náhodnému povstaniu, len s rabovaním a potýčkami medzi všetkými zúčastnenými." Zároveň hovorí: "Boj bezpečnostných orgánov proti štruktúram Prigožina - skutočná vojna proti sebe - je zlá, ale vo všeobecnosti nevyhnutná."

Mohlo by dôjsť aj k regionálnym bojom o „rozdelenie zdrojov“. "Alebo konflikt medzi rôznymi silami o kontrolu nad regiónmi alebo časťami krajiny." Stručne povedané, Rusko by mohlo upadnúť do chaosu, pretože mnohí Rusi prekročili bod, z ktorého niet návratu. Plánujú byť malými cármi na územiach, ktoré môžu dobyť. Aspoň si to myslia.