Zranení vojaci z Ukrajiny sa budú liečiť v českých kúpeľoch

Česká sanitka s vojakmi vo veku 20 a 51 rokov vycestovala v pondelok z poľsko-ukrajinských hraníc a smerovala do kúpeľov v meste Karviná. Mladší z vojakov má amputovanú časť ruky nad lakťom a roztrieštený členok, starší prišiel o dva prsty na nohách. Stav obidvoch z nich je už stabilizovaný.

"Ide o prvých ukrajinských vojakov zranených v posledných mesiacoch, ktorých privážame na svoje náklady do Česka na rehabilitáciu," uviedol zakladateľ Nadačného fondu REGI Base Hynek Čech. Obaja vojaci by sa podľa Čecha po skončení rehabilitácie chceli vrátiť späť do armády a uplatniť sa napríklad v logistike. Do Darkova by podľa neho mali čoskoro prísť ďalší vojaci z Ukrajiny.

Podľa serveru iDNES.cz je pravdepodobné, že sa ukrajinskí vojaci budú liečiť alebo sa už liečia aj v českých nemocniciach. "Ministerstvo obrany ČR je na základe dohody s Ministerstvom obrany Ukrajiny z februára 2022 pripravené poskytnúť liečbu a liečebnú rehabilitáciu ukrajinským vojakom, ktorí boli zranení v dôsledku priamych nepriateľských akcií," uviedla hovorkyňa rezortu Simona Cigánková. Detaily o počte liečených vojakov však nechcela komentovať.