MIMORIADNY ONLINE Do Ruska boli presídlené z Ukrajiny už približne dva milióny obyvateľov

KYJEV/MOSKVA - Približne dva milióny ľudí boli presídlené z Ukrajiny do Ruska od začiatku "špeciálnej vojenskej operácie", ktorú koncom februára začal Kremeľ. Tvrdí to predstaviteľ ruského ministerstva obrany. Ruské sily "evakuovali" do Ruska už 1,9 milióna ľudí vrátane 307.000 detí, pričom len v sobotu to bolo 29.730 osôb vrátane 3500 detí, uviedol ruský generál Michail Mizincev, ktorého v sobotu večer citovala tlačová agentúra DPA. Moskva tvrdí, že pomáha "evakuovať" ľudí zo sporných oblastí Doneckej oblasti a Luhanskej oblasti do bezpečia.

Ruská invázia na Ukrajine trvá už 114 dní

6:42 Vojna na Ukrajine a súvisiaci rast svetových cien výrazne dopadajú na finančnú situáciu Úradu OSN pre palestínskych utečencov na Blízkom východe (UNRWA). Ak ľuďom záleží na stabilite Blízkeho východu a bezpečnosti Izraela, malo by im tiež záležať na tom, aby agentúra OSN pre palestínskych utečencov mala dostatok financií na svoje fungovanie. Aktuálne potrebuje 100 miliónov dolárov (asi 2,4 mld Sk), aby mohla vyplácať mzdy do konca roka, a 70 miliónov dolárov (asi 1,7 mld Sk) na humanitárnu pomoc. V rozhovore s ČTK to pri svojej návšteve Prahy povedal riaditeľ európskej pobočky UNRWA Matthias Burchard.

6:30 Vojna Ruska na Ukrajine môže trvať roky. Povedal to v rozhovore s nemeckým denníkom Bild am Sonntag generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Jens Stoltenberg. Preto by sa podľa neho nemalo poľaviť v podpore Ukrajiny.

Podľa Kyjeva však Rusko bráni ľuďom v úteku na územia, ktoré nie sú pod kontrolou ruských síl, a v skutočnosti ich deportuje. Mnohí z tých, ktorí boli poslaní do Ruska, sa pokúsili dostať späť na Ukrajinu cez tretie krajiny. Ženevské konvencie z roku 1949, ktoré definujú medzinárodné právne normy počas vojnových konfliktov, zakazujú hromadné násilné presuny civilistov počas bojov na územie okupačnej mocnosti a klasifikujú ich ako vojnový zločin.

Ruská vojna na Ukrajine môže trvať roky, upozornil generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg a dodal, že dodávky najmodernejších zbraní ukrajinským jednotkám zvýšia šancu na oslobodenie východného regiónu Donbas spod ruskej kontroly.

Šéf najväčšej ruskej banky: Rusku môže trvať 10 rokov, kým sa zotaví zo sankcií

Ruskej ekonomike môže trvať desaťročie, kým sa zotaví zo zdrvujúcich sankcií uvalených Západom na Rusko po začiatku jeho invázie na Ukrajinu, vyhlásil šéf najväčšej ruskej banky Sberbank German Gref. V sobotu o tom informoval portál britskej stanice Sky News.

Návrat na úroveň obdobia pred sankciami môže trvať takmer desať rokov, keďže Rusko prišlo o polovicu svojho obchodovania, spresnil Gref. Šéf Sberbanky odhadol, že krajiny, ktoré prerušili vzťahy s Ruskom, sa podieľali na jeho vývoze 56 percentami a na jeho dovoze 51 percentami, čo ochromuje ruskú ekonomiku. "Toto ohrozuje 15 percent hrubého domáceho produktu Ruska, väčšina ekonomiky je pod paľbou," povedal výkonný riaditeľ Sberbanky Gref na výročnom Medzinárodnom ekonomickom fóre v Petrohrade.