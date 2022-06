Podozrievali ho z otrávenia Litvinenka: Zomrel bývalý agent KGB Dmitrij Kovtun, toto je príčina

Bývalý agent KGB a verejný kritik ruského prezidenta Vladimira Putina Alexander Litvinenko, ktorý z Ruska ušiel a požiadal o politický azyl v Británii, zomrel v novembri 2006. Stalo sa tak niekoľko týždňov po tom, ako sa v bare hotela Millenium v Londýne stretol s Kovtunom a ďalším podozrivým Andrejom Lugovojom. Počas tohto stretnutia vypil zelený čaj otrávený rádioaktívnym polóniom 210.

Galéria fotiek (2) Litvinenka mali otráviť so súhlasom Moskvy.

Zdroj: TASR/ Andrei Gorshkov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, AP Photo/Family Hand Out

Litvinenko tesne pred smrťou obvinil Putina

Britskí vyšetrovatelia odhalili stopy polónia na viacerých lokalitách v Londýne, kde sa dvojica agentov Kovtun – Lugovoj pohybovala, vrátane úradov, hotelov, lietadiel a futbalového štadióna Emirates. Obaja agenti otrávenie Litvinenka popreli. Ruská federácia ich odmietla vydať do Británie, kde sa mali postaviť pred súd.

Litvinenko tesne pred smrťou obvinil Putina z toho, že si objednal jeho otrávenie. Kremeľ však akúkoľvek účasť na Litvinenkovej smrti poprel. Britskí vyšetrovatelia prípad v roku 2016 uzavreli s tým, že za vraždou Litvinenka stojí ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB), pričom ju pravdepodobne schválil Putin aj vtedajší šéf FSB Nikolaj Patrušev, píše Reuters.