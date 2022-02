Tohto mladíka (31) nenávidia mnohé ženy v Európe: Okradol ich o milióny, jeho obhajoba vás vytočí

Tridsaťjedenročný muž , ktorý sa predstavuje ako Simon Leviev, si užíva život plnými dúškami. Vyváža sa v luxusných autách, na dovolenky lieta zásadne súkromným tryskáčom a oblieka sa do tých najdrahších módnych značiek. Na toto všetko si ale nezarobil poctivým spôsobom, ale pripravil o peniaze dôverčivé ženy, ktoré naleteli kúzlu jeho osobnosti. "Za to všetko zaplatíš v pekle!" napísala jedna z jeho obetí, zatiaľ čo druhá ho nazvala "posr*tým podvodníkom".

Prehovorili tri jeho obete

Mladík sa narodil ako Shimon Hayut, pred niekoľkými rokmi si ale zmenil meno na to súčasné a zároveň sa nazval "Diamantovým princom". O jeho konaní bol dokonca nakrútený dokument na Netlixe pod názvom Tinder Swindler. Simon vyhľadával obete na Tinderi, kde sa ženám predstavoval ako syn rusko-izraelského obchodníka s diamantmi Leva Levieva, v skutočnosti ale títo muži nie sú vôbec príbuzní.

Pre potreby dokumentu prehovorili tri z Levievových obetí o tom, ako uverili jeho sladkým rečiam. Keď sa mu ich podarilo nakloniť na svoju stranu, začal tvrdiť, že sa ocitol v nebezpečenstve alebo že mu jeho vplyvní nepriatelia zmrazili bankové účty, na základe čoho prosil ženy o zaslanie finančnej výpomoci. Viaceré z nich mu poslali všetky svoje životné úspory alebo si vybavili v banke veľký úver, ktorý teraz budú musieť splácať dlhé roky. Dohromady si takýmto spôsobom zarobil sedem miliónov libier (8,3 milióna eur).

Za podvod už raz sedel

Od Cecilie Fjellhøyovej takto napríklad vymámil 185 000 libier (220 000 eur), v dôsledku čoho sa psychicky zrútila a skončila na psychiatrii. Ďalšia obeť, švédska podnikateľka Pernilla Sjöholmová, sa do Simona zaľúbila po tom, ako sa rozišla so svojím snúbencom. Taktiež mu zaslala obrovskú čiastku a o tom, že Leviev je podvodník sa dozvedela až vtedy, keď ju kontaktovali investigatívni novinári zaoberajúci sa prípadom. Tretia obeť, Ayleen Charlotteová, randila s mladíkom štrnásť mesiacov, keď si jedného dňa prečítala v novinách o tom, že jej priateľ okráda ženy po celej Európe. Polícii pomohla vypátrať ho v Grécku, odkiaľ sa práve chystal odletieť pomocou falošného pasu. Na mieste bol zatknutý a vydaný do Izraela, kde ho odsúdili na pätnásť mesiacov nepodmienečne za zločiny, ktoré spáchal pred desiatimi rokmi. Neskôr vyšlo najavo, že si v minulosti už odsedel dva roky vo Fínsku za podvod.

Leviev nedávno zverejnil príspevok, v ktorom sa obhajuje a kritizuje ženy, ktoré okradol. "Keby som bol podvodník, prečo by som vystupoval na Netflixe. Mali ma teda zatknúť vtedy, keď sme nakrúcali dokument," uvádza. Podľa neho nehovoria ženy pravdu. "Je najvyšší čas, aby prestali klamať. Ak im odmietnete dať celý svet, obrátia ten váš na hotové peklo," dodal.