USA oznámili, že zabili v Sýrii vysokopostaveného člena al-Káidy

Podľa Centrálneho velenia armády Spojených štátov (CENTCOM) neexistujú náznaky civilných obetí pri útoku bezpilotným lietadlom typu MQ-9, ktoré usmrtilo Abdala Hamída Matara.

Al-Qaeda’s top terrorist Abdul Hamid al-Matar killed in Syria, US killed by drone strike https://t.co/GdsGuVgFAC