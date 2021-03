Nielen obezita je pri KORONAVÍRUSE zlá: Toto je ďalšia riziková skupina, pozor na vaše BMI!

NEW YORK - Vedci skúmajú pre štúdiu v USA údaje o takmer 150-tisíc pacientoch s Covidom-19. Opäť sa ukazuje, že nadváha masívne zvyšuje riziko závažných alebo smrteľných následkov. Ale aj pacienti s podváhou to majú ťažšie.

Obezita je už dlho známym rizikovým faktorom pre závažný priebeh ochorenia Covid-19. Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb tiež v novej štúdii prišlo k jasnému hodnoteniu. Podľa toho môže ťažká obezita u mladších ľudí zdvojnásobiť riziko smrteľných následkov Covidu-19.

Štúdia však ukazuje, že s podváhou súvisí tiež zvýšené riziko. U pacientov s podváhou a s indexom telesnej hmotnosti (BMI) pod 18,5 bola pravdepodobnosť hospitalizácie o 20 percent vyššia ako u pacientov so zdravým BMI. U osôb mladších ako 65 rokov bolo riziko dokonca o 41 percent vyššie. Dôvody nie sú celkom jasné. Odborníci majú podozrenie, že účinok je spôsobený skutočnosťou, že niektorí pacienti s podváhou boli podvyživení, krehkí alebo predtým chorí. Je však tiež možné, že ľudia s podváhou trpia rýchlejšie príznakmi Covid-19 a lekári ich klasifikujú ako chorých.

Najlepšie sa darilo pacientom s Covidom-19, ktorí mali BMI blízko hranice medzi zdravou a nadváhou, ukazujú údaje. To je v súlade s predchádzajúcimi štúdiami, uvádza New York Times, ktoré naznačujú, že pár kíl navyše môže pomôcť ľuďom v boji proti infekčným chorobám. V článku Alyson Goodman, pediater, lekársky epidemiológ z CDC a spoluautor štúdie, poukazuje na to, že trochu tuku navyše môže v priebehu dlhej choroby poskytnúť potrebné energetické zásoby.

V zásade však autori štúdie zdôrazňujú, že najmä pacienti s ťažkou obezitou majú zvýšené riziko vzniku Covid-19, budú mať závažnejší priebeh a budú z neho umierať častejšie. Odporúčajú preto týchto ľudí zaočkovať čo najskôr. Štúdia použila údaje od takmer 150-tisíc dospelých liečených vo viac ako 200 nemocniciach v Spojených štátoch v období od marca do decembra 2020.