KORONAVÍRUS WHO nevidí problém s vakcínou od AstraZeneca: Žiadne pozastavenie nebude

ŽENEVA - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok uviedla, že nie je dôvod prestať používať vakcínu proti ochoreniu COVID-19 od spoločnosti AstraZeneca. Niekoľko európskych krajín totiž pozastavilo očkovanie touto vakcínou pre obavy, že by mohla spôsobovať krvné zrazeniny, informovala agentúra AFP.

"Áno, mali by sme naďalej používať očkovaciu látku od (farmaceutickej spoločnosti) AstraZeneca," povedala pred novinármi v Ženeve hovorkyňa WHO Margaret Harrisová. Podľa jej slov v súčasnosti nič nenasvedčuje tomu, že by sa táto vakcína nemala používať.

Vo štvrtok oznámili preventívne pozastavenie očkovania vakcínou AstraZeneca Dánsko, Nórsko a Island. Urobili tak na základe správ o výskyte krvných zrazenín u niekoľkých zaočkovaných pacientov a po jednom úmrtí v Dánsku po podaní očkovacej látky od biotechnologickej firmy AstraZeneca.

Taliansko taktiež preventívne zastavilo očkovanie jednou šaržou uvedenej vakcíny proti chorobe COVID-19 po tom, čo v krajine po zaočkovaní hlásili niekoľko úmrtí. Odklad očkovania vakcínou z farmakoncernu AstraZeneca oznámilo v piatok aj Bulharsko. Premiér Bojko Borisov povedal, že očkovanie bude pozastavené, kým Európska agentúra pre lieky (EMA) nepreverí všetky pochybnosti o bezpečnosti zmienenej vakcíny.

Nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn kritizoval v piatok pozastavenie používania vakcíny od firmy AstraZeneca v niektorých krajinách slovami, že "prínos... je oveľa väčší než riziko". Podľa agentúry DPA povedal, že po konzultácii s odborníkmi z EMA mohol s istotou vyhlásiť, že v súvislosti s očkovaním nedošlo k zjavnému nárastu prípadov výskytu krvných zrazenín.