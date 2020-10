KORONAVÍRUS Návštevníkov barov a reštaurácií v Moskve budú po polnoci evidovať QR kódmi

MOSKVA - Vstup do nočných klubov, diskoték, barov a zábavných centier v Moskve bude po polnoci možný len po predchádzajúcej telefonickej registrácii. Potenciálny návštevník si hovorom na špeciálne krátke číslo vyžiada spätnú SMS alebo QR kód, ktoré potom predloží pri vstupe do vybranej prevádzky.

Alexej Nemeriuk z moskovskej radnice spresnil, že zábavné podniky, ktoré odmietnu používať nový systém, dostanú pokutu až 500.000 rubľov (5498 eur). Návštevníci klubov však nebudú pokutovaní, ak ho odmietnu použiť. Úrady sa pre tento experiment dohodli po konzultácii so zástupcami zábavného priemyslu, uviedol moskovský primátor Sergej Sobianin. Opatrenie sa bude testovať od 19. októbra do 1. novembra a týka sa prevádzok fungujúcich od polnoci do 06.00 h.

Moskovská radnica vo svojom vyhlásení dodala, že samotná registrácia cez mobil samozrejme nezabráni šíreniu koronavírusu, ale v prípade následného zistenia infekcie u niektorého z návštevníkov bude možné ľahšie upozorniť všetkých prítomných, že sú ohrození a musia sa čo najskôr otestovať na prítomnosť SARS-CoV-2. Agentúra Interfax dodala, že od pondelka sa mení aj systém predaja vstupeniek do kultúrnych inštitúcií v Moskve. Tie sa teraz budú dať kúpiť iba v elektronickej podobe. Toto nariadenie tiež vydala moskovská radnica. Zdôraznila, že pri predaji sa musí dbať na zachovanie voľných sedadiel v okolí sedadla návštevníka.

Spravodajský portál Meduza.io uviedol, že na jeseň v Rusku badať druhú vlnu epidémie vyvolanej koronavírusom nového typu. Najviac prípadov nákazy i chorých na COVID-19 hlásia práve z Moskvy. V snahe obmedziť šírenie koronavírusu SARS-CoV-2 úrady mesta nariadili zamestnávateľom presunúť najmenej tretinu zamestnancov na teleprácu či home office a vyhlásili aj dva týždne prázdnin pre všetky typy škôl s následným presunom študentov stredných škôl na dištančné vzdelávanie.

Nárast nových prípadov koronavírusovej infekcie v 85 regiónoch Ruska za posledných 24 hodín predstavuje 13.754 nových prípadov. Najviac prípadov stále hlási Moskva, kde za uplynulý deň evidujú ďalších 3942 prípadov, keď sa testmi potvrdila prítomnosť SARS-CoV-2 v organizme. Nárast počtu prípadov nakazenia koronavírusom nového typu sa v Ruskej federácii začal v septembri a v priebehu mesiaca - od začiatku októbra - sa počet nových nakazených zvýšil z 5000 na 10.000 a do dvoch ďalších týždňov stúpol na 14.000 prípadov.