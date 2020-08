Najtragickejší požiar v Česku za posledných 30 rokov má desivé pozadie: Partnerská pomsta?!

Partnerská pomsta?

Svedok tragédie pre Právo, ktoré citoval server Novinky.cz, opísal, že muž prišiel do bytu s horľavinou, ktorú mal po hádke s rodinou rozliať a zapáliť. Informáciu potvrdil aj zdroj oboznámený s vyšetrovaním.

Požiar mal údajný páchateľ založiť v byte, kde žil jeho syn s priateľkou. V čase incidentu tam prebiehala oslava, na ktorej bola aj jeho matka, teda bývalá mužova partnerka.

Muž podľa svedectva suseda vylial horľavinu v byte, zapríčinil požiar a ušiel. V byte zomrela exmanželka možného páchateľa, jeho syn s priateľkou a tiež jeho vnuk. Medzi ďalšími siedmimi obeťami boli podľa svedka susedia.

Ľudia o podozrivom hovoria, že bol čudák. „Neviem prečo, ale na pohľad bol taký podivín, poznám ho z krčmy, kam chodil,“ povedal muž, ktorý býva v paneláku, kde horelo.

O rodinných sporoch hovorí aj zástupca starostu Bohumína

Aj podľa zástupcu starostu Bohumína Igora Bruzla sa nešťastie zrejme odohralo počas oslavy. „Je to náš dom a naši nájomníci, takže o nich niečo vieme. Bývali tam dlhodobo. Mám informácie, že to nie sú susedské spory, ale vybavovanie nejakého skôr rodinného problému. A z drvivej väčšiny nepôjde o žiadne etnikum, boli to zástupcovia majority,“ tvrdí Bruzl.

Zároveň povedal, že určite v byte nebývali všetci. „Malo tam ísť o nejakú oslavu, na ktorú zrejme prišiel aj hosť, ktorý tam asi nebol pozvaný, a ten sa k tomu postavil, ako sa k tomu postavil, je to šialené,“ uviedol Bruzl.

Podľa jeho slov muža zadržali mestskí strážnici, ktorí ho následne odovzdali polícii. Šéf moravskosliezskej polície Tomáš Kužel v Českej televízii povedal, že zadržaný je v zdravotníckom zariadení a polícia ho zatiaľ nevypočula.

„Ak to bude skutočný páchateľ toho činu, tak budeme vedieť, o koho ide, ale ten nemal k tomu domu ani bytu žiadny vzťah, ale mal vzťah k tej rodine,“ povedal zástupca starostu. Spomenul aj, že mesto niekedy v októbri evidovalo v súvislosti s rodinnou sťažnosti nájomníkov, dôvodom bol štekajúci pes. „Boli tam aj nejaké sťažnosti u mestskej polície, ale nie je to nič, čo by vybočovalo z nejakého priemeru,“ doložil.

Podľa neho situácia vo vrchnej časti domu nie je optimálna. „To poschodie, ktorého sa dotkol požiar, tak čo sa týka toho bytu, tak ten je totálne zničený. Tam sa v podstate nedá využiť nič,“ prezradil Bruzl. Dodal, že ďalšie byty nie sú zasiahnuté zvnútra, ale chodba je v podstate neobývateľná. „Tam určite nebudeme môcť nikoho dlhodobo púšťať, ale byty zasiahnuté nie sú, takže si aj z tých bytov budú môcť odniesť nejaké veci,“ povedal.

Bruzl doplnil, že pokiaľ ide o ďalšie byty v dome, najväčšie problémy narobila voda použitá pri hasení. „Tá voda pretiekla stúpačkami aj elektrorozvodmi a tam máme obavu, že ešte nebude možné ich v najbližších hodinách pripojiť na odber elektrickej energie.“

Nájomníci si v sprievode polície budú môcť odniesť z bytov veci, budú v nich môcť aj zostať, ale zatiaľ bez elektriny. Podľa odhadov dom muselo opustiť asi 150 ľudí, väčšina z nich ale našla náhradné bývanie u známych či príbuzných. „Zaisťovali sme ubytovanie iba pre dvoch nájomníkov. Jeden bol z nižšieho poschodia a nemal kam ísť a druhý sa vrátil neskôr po ošetrení z nemocnice,“ podotkol zástupca starostu.

Pozostalí a zranení dostanú finančnú pomoc

Moravskosliezsky kraj dá pozostalým po tragickom požiari 100.000 korún (zhruba 3,8-tisíca eur), sumu 50.000 (cca 1,9-tisíca eur) korún dostanú zranení. Finančne by im mal pomôcť tiež stať. Povedal to hejtman Ivo Vondrák.

Zdroj: FB/Týdeník policie

Podľa podpredsedníčky vlády Aleny Schillerovej na miesto tragédie príde zástupca Probačnej a mediačnej služby ČR. „Bude poskytovať pomoc tým pozostalým. Bude im radiť, ako postupovať, a zajtra (v pondelok) hneď zasadá probačná a mediačná služba, ktorá vlastne spravuje fond na obete pre pozostalých po trestných činoch, pretože viac-menej je už veľmi pravdepodobné (...), že to bol podpaľačský čin,“ povedala Schillerová. Presnú výšku pomoci zatiaľ nechcela špecifikovať. „Videla som na mieste tú tragédiu a vlastne tú hrôzu, som z toho úplne zdrvená,“ doplnila.

Tiež vyjadrila podporu pozostalým a sľúbila maximálnu pomoc. Prvé peniaze by sa podľa nej k ľuďom mohli dostať veľmi rýchlo.