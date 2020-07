KORONAVÍRUS Kráľovská spoločnosť v Británii odporučila ľuďom nosiť ochranné rúška

LONDÝN - Ochranné rúško zamedzujúce šíreniu nákazy novým koronavírusom by mali mimo domova nosiť všetci ľudia. Uviedol to predseda britskej Kráľovskej spoločnosti Venki Ramakrishnan, podľa ktorého existujú dôkazy, že rúško chráni toho, kto ho nosí, aj ľudí v jeho okolí. Informovala o tom spravodajská stanica BBC.

Británia podľa predsedu britskej akadémie vied v nosení rúšok výrazne zaostáva za inými krajinami. Nenosenie rúšok by malo byť podľa jeho slov považované za "spoločensky škodlivé" správanie podobne ako je to v prípade šoférovania pod vplyvom alkoholu či nepoužívania bezpečnostných pásov počas jazdy autom. Ak ľudia rúška nenosia, zvyšuje to riziko pre všetkých, zdôraznil Ramakrishnan.

Vládna agentúra Public Health England (PHE) v minulosti napríklad uvádzala, že rúška nie je potrebné nosiť vo vonkajšom prostredí. Rozdielne názory v súvislosti s nosením rúšok panujú i medzi odborníkmi vedeckej poradnej skupiny britskej vlády pre mimoriadne situácie (SAGE).

Podľa niektorých odborníkov totiž nič nenasvedčuje tomu, že by ochranné masky v ázijských krajinách dokázali zamedziť napríklad šíreniu chrípky. Existujú preto obavy, že niektorým ľuďom môžu rúška dať falošný pocit bezpečnosti. Vedci sa však viac-menej zhodujú na tom, že rúška môžu znížiť riziko prenosu vírusu z nakazenej osoby na iného človeka.

V apríli nosilo rúška v Británii len zhruba 25 percent obyvateľov, čo je podstatne menej než v iných štátoch. V Taliansku rúška v tom čase nosilo 83,4 percenta ľudí, v Spojených štátoch 65,8 percenta a v Španielsku 63,8 percenta.