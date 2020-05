EÚ vyzvala USA, aby prehodnotili rozhodnutie ukončiť vzťahy s WHO

BRUSEL - Európska únia vyzvala v sobotu Spojené štáty, aby "prehodnotili" rozhodnutie "ukončiť" vzťahy so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), ktorá podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa zlyhala v boji proti počiatočnému šíreniu koronavírusového ochorenia COVID-19. Informovala o tom agentúra AFP.

"WHO musí byť naďalej schopná viesť medzinárodnú reakciu na pandémiu, súčasnú i budúcu," uviedli v spoločnom vyhlásení predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a šéf diplomacie EÚ Josep Borrell. "Preto je potrebná účasť a podpora všetkých... Vyzývame USA, aby prehodnotili svoje avizované rozhodnutie," dodali lídri EÚ.

Trump ešte predtým než v piatok oznámil, že pristupuje k ukončeniu vzťahov s WHO pozastavil financovanie tejto organizácie a obvinil ju, že je na pozadí globálnej krízy "bábkou" v rukách Číny. Trump WHO kritizoval za to, že nepristúpila k požadovaným reformám. Spojené štáty sú najväčším zdrojom subvencií pre WHO a všeobecne sa preto predpokladá, že ich odchod túto medzinárodnú organizáciu značne oslabí.

Trump 18. mája pohrozil, že permanentne zmrazí financovanie WHO zo strany Spojených štátov, pokiaľ v nej do 30 dní nedôjde k "podstatným zlepšeniam". Washington pozastavil svoju finančnú podporu WHO v polovici apríla a obvinil túto organizáciu, že má príliš blízke vzťahy s Čínou, ako aj z toho, že zatajuje a zle vedie riešenie koronavírusovej pandémie.