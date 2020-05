Sexuálne zverstvo dvojice na FOTO: Žena nosila delikventovi malé deti, ten ich znásilňoval

Jeden z prípadov, ktoré len ťažko predýchate. 32-ročná Kimberly Elvera Feigert sa dopustila neodpustiteľných vecí, z ktorých sa dvíha žalúdok. Podľa súdu v Lewise a Clark priviedla malé dievčatko sexuálnemu násilníkovi Andrewovi Douglasovi Paigeovi a nechala ho znásilňovať v kúpeľni. Aby toho nebolo málo, tomuto delikventovi mala vodiť viac detí.O hroznom prípade informuje portál NBC Montana a ďalšie zahraničné médiá s tým, že Feigert za jej činy údsúdili na 100 rokov väzenia.

Kimberly Elvera Feigert Zdroj: Montana Department of Corrections

Všetko údajne vyšlo najavo po tom, čo vyšetrovatelia našli v telefóne Feigertovej fotografie dieťaťa, ktoré znásilňoval muž menom Andrew Douglas Paige, ktorý bol v tom čase už vo väzení a vyšetrovatelia ho na fotke spoznali podľa tetovania na nohe.

Podľa novín The Sun odvalávajúc sa na Helena Independent Record mala Feigert násilnickému Paigeovi priviesť nielen toto jedno, ale viacero detí, z ktorých minimálne dve z nich mali menej ako 10 rokov. Navyše sa mala zvrátená dvojica o znásilnení baviť tiež cez telefonický hovor, v ktorom mala Feigert úchyla uisťovať, že dievča "to nepovie".

Andrew Douglas Paige Zdroj: Montana Department of Corrections

K hrôzam sa žena priznala, no za svoje činy neprijala plnú zodpovednosť. Podľa jej slov si na nič také nepamätá, že by sa o znásilnení bavili po telefóne a tvrdí, že bola ovládaná vďaka drogám. Sudkyňa okresného súdu Kathy Seeley ju poslala na 100 rokov do väzenia, udelila jej ale nárok na podmienečné prepustenie po odpykaní prvých 25 rokov svojho trestu. Okrem toho musí pred podmienečným prepustením tiež absolvovať väčšinu programu liečby sexuálnych trestných činov.