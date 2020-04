KORONAVÍRUS Po dvoch nových úmrtiach sa počet obetí v Slovinsku zvýšil na 45

Počet pacientov nakazených koronavírusom, ktorých stav si vyžiadal hospitalizáciu, sa za predošlý deň mierne znížil na 106. Z týchto ľudí bolo 36 na jednotkách intenzívnej starostlivosti, čo je o dvoch viac ako v stredu. Z nemocníc v Slovinsku dosiaľ prepustili 137 pacientov, deviatich z nich vo štvrtok. V krajine podľa aktuálnych štatistík tiež vykonali zatiaľ viac než 33.000 testov.

Vedúca vládneho tímu expertov pre COVID-19 Bojana Beovičová v piatok novinárom povedala, že Slovinsko pravdepodobne dosiahlo vrchol koronavírusovej epidémie, so zmierňovaním obmedzení je však potrebné počkať, a to najmä v prípade zákazu opúšťať miesto bydliska.

"So zmierňovaním reštrikcií, ktoré sa ukázali účinné, by sme mali počkať týždeň alebo dva. Bez týchto obmedzení by bolo Slovinsko teraz v oveľa horšej situácii, takej situácii, akej sme svedkami v niektorých krajinách prostredníctvom televízie," citovala Beovičovú agentúra HINA.

Beovičová, špecialistka na infekčné choroby, súčasne vyzvala na mimoriadnu opatrnosť počas veľkonočných sviatkov. Ľudia by sa podľa nej mali vystíhať rodinných stretnutí, aby zabránili nárastu počtu nových prípadov nákazy a novej vlne epidémie.