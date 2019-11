Na lietadlách Ryanairu sa našli praskliny: Nemá to vplyv na lety, upokojujú aerolinky

Najmenej tri lietadlá spoločnosti Ryanair typu Boeing 737 museli nútene zostať v hangári pre praskliny medzi krídlom a trupom. Spoločnosť však tento problém nezverejnila. Chybu odhalili až reportéri britského denníka Guardian. Najnovšie teda hrozivá trhlina, ktorá od 3. októbra celosvetovo vyvolala naliehavý zákaz štartu 50 lietadiel na celom svete, zasiahla aj rozpočet dobre známej írskej leteckej spoločnosti.

Zatiaľ čo iné letecké spoločnosti, ako napríklad austrálsky Qantas a americký Southwest zverejnili počet svojich lietadiel poškodených trhlinami, spoločnosť Ryanair, ktorá prevádzkuje najväčšiu flotilu sedemstotridsaťsedmičiek v Európe, až donedávna odmietala potvrdiť, koľko jej lietadiel katastrofa postihla. Minulý štvrtok letecká spoločnosť informovala írsky denník Irish Times, že „neočakáva“, že by globálna otázka trhliny v tvare vidlice mala „vplyv na našu prevádzku alebo dostupnosť flotily“. Guardian teda teraz odhalil, že sa problém Ryanairu týkal troch lietadiel. Odborníci nepovažujú prítomnosť trhlín za bezpečnostný problém, ak sa pravidelne vykonávajú príslušné kontroly. Uzemnené lietadlá majú registračné čísla EI-DCL, EI-DAL a EI-DCJ. Všetky tri stroje majú vyše 15 rokov. Stránka sledovania letov Flight Aware oznamuje, že DCL a DAL sú v súčasnosti na známom mieste na opravu lietadiel, na logistickom letisku vo Victorville v južnej Kalifornii. Tretie lietadlo DCJ je v skladovacom hangári na letisku Stansted v Londýne. Kópia interných inžinierskych denníkov spoločnosti Ryanair, ktorú mal možnosť vidieť reportér Guardianu, uvádza všetky tri poruchy ako „trhliny v tvare vidlice“.

Ryanair podozrivo mlčí

Ani tento týždeň v pondelok Ryanair neodpovedal na podrobné otázky o lietadle. Hovorca uviedol iba, že spoločnosť pokračuje v prehodnocovaní lietadiel v súlade s Federálnym úradom pre letectvo USA a „neočakáva žiaden vplyv na prevádzku alebo dostupnosť leteckej flotily“.

V utorok pre zmenu hovorkyňa spoločnosti po predložení ďalších dôkazov povedala, že letecká spoločnosť neočakáva, že „tento malý počet nálezov“ bude „mať vplyv na našu prevádzku alebo dostupnosť našej flotily“.

Povedala, že spoločnosť Ryanair dokončila všetky inšpekcie lietadiel s vyše 30-tisíc letovými cyklami a v súčasnosti kontroluje stroje, ktoré majú menej ako 30-tisíc letových cyklov. (Cyklus je jeden vzlet a jedno pristátie). Údajne nenašla žiadne ďalšie problémy. Letecká spoločnosť vlastní vyše 450 sedem-tri-sedmičiek NG, ktoré sú práve postihnutým typom. Neexistujú však žiadne náznaky, že by boli ovplyvnené iné ich lietadlá.

„Vidlička na uhorky“ je veľká konštrukcia, ktorá posilňuje spojenie medzi krídlom a telom roviny. Praskliny sa prvýkrát objavili v Číne v roku 737, čo vyvolalo okamžité kontroly. Federálny letecký úrad USA vydal 3. októbra urgentnú smernicu, že všetkých 737 lietadiel nad 30-tisíc letových cyklov by sa malo skontrolovať do jedného týždňa. Ryanair však neuviedol, koľko letových cyklov tri lietadlá so zákazom štartu dokončili. Podľa verejne dostupných letových záznamov DCL náhle prestalo lietať po 3. októbri. DAL a DCJ tiež prestali lietať do týždňa od 3. októbra. Podľa spoločnosti Ryanair je priemerný vek ich súčasných strojov 737 šesť a pol roka. Podľa smernice USA FAA z 3. októbra bolo potrebné do siedmich dní bezodkladne skontrolovať všetky lietadlá Boeing 737 s vyše 30-tisíc cyklami. Stroje s nalietanými cyklami medzi 22 600 a 30-tisíc bolo potrebné skontrolovať po 1 000 cykloch (približne sedem mesiacov v závislosti od frekvencie letov).

Poplach v austrálskom Quantase

Minulý týždeň však austrálsky Qantas objavil praskliny na troch lietadlách, ktoré boli pod hranicou 30-tisíc cyklov. Tieto tri lietadlá mali zhruba 27-tisíc cyklov. Výsledkom je, že austrálska letecká spoločnosť zrýchlila proces kontroly a preskúmala všetkých 33 zo svojich strojov 737 s vyše 22 600 cyklami v priebehu týždňa, a nie siedmich mesiacov. Ryanair neodpovedal na otázku, či by urobil to isté. Letecká spoločnosť ani nezverejnila, koľko jej lietadiel má nad 30-tisíc cyklov, 27-tisíc cyklov alebo 22 600 cyklov. V Austrálii spoločnosť Qantas zamietla odvolania proti zákazu štartu všetkých svojich sedemstotridsaťsedmičiek alebo proti kontrole tých, ktorých počet cyklov bol nižší ako 22-tisíc. Tých bolo 42. Na celom svete je v prevádzke vyše 7-tisíc strojov 737 NG. Boeing doteraz skontroloval 1 000 lietadiel a zistil chyby v 50 z nich. Toto číslo zahŕňa deväť strojov v Južnej Kórei, tri patria spoločnosti Southwest Airlines v USA a 11 vlastní brazílska letecká spoločnosť Gol. Zdroj: TASR/AP Problematická trhlina nesúvisí s problémami stroja 737 Max, ktorý je novším modelom lietadla a má nahradiť súčasné sedem-tri-sedmičky. Minulý týždeň spoločnosť Virgin Australia uviedla, že skontrolovala devätnásť sedem-tri-sedmičiek s 22 600 cyklami a žiadna z nich nemala praskliny. Qantas v piatok uviedol, že skontroloval všetkých 33 lietadiel nad 22 600 cyklov a nenašiel žiadne ďalšie trhliny.