Rozruch vo väznici: Pedagogička si na vyučovanie väzňov zvolila príliš sexi metódy

Vanessa S. (33) podľa nemeckého denníka Bild vyučovala väzňov v nápravnovýchovnom zariadení JVA Burg (Sasko-Anhaltsko) v čase pred ich prepustením, aby sa mohli zapojiť do riadneho života. Podľa slov vedenia väznice by mala „posilniť ich sociálne zručnosti“. Pedagogička si to vyložila po svojom. Keďže sa pýši peknou vyšportovanou postavou a vo voľnom čase je vášnivou roztlieskavačkou na športových podujatiach, medzi väzňami sa to rýchlo roznieslo. Zdroj: Getty Images

V septembri pri náhodnej kontrole našli zamestnanci JVA Burg u pani učiteľky alkohol a USB kľúč, na ktorom boli uložené jej fotografie v tesných legínach a sexi topoch. Všetko bolo určené pre väzňov!

Keďže išlo o jasné porušenie pravidiel zariadenia, nasledovala okamžitá výpoveď. Bývalá väzenská učiteľka povedala pre BILD: „Riaditeľka väznice využila po incidente svoje právo konať. Ja tam odvtedy nepracujem. “