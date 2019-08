FOTO Demonštrácie v Hongkongu pokračujú: Polícia použila vodné delo aj slzotvorný plyn

HONGKONG - Polícia v Hongkongu zasiahla proti demonštrantom, ktorí vyšli aj napriek zákazu do ulíc. Protestujúci obsadili dôležité cesty a križovatky v obchodných štvrtiach a zhromaždili sa aj pred sídlom tamojšej vlády. Niektorí z nich cez bariéry, ktoré úrady postavili pred vládnou budovou, hádzali rôzne predmety a benzínové bomby a ďalší zase na policajtov svietili laserovými svetlami. Policajti na to reagovali slzotvorným plynom a vodným delom.

Demonštranti sa po zásahu stiahli, no neskôr na hlavnej ulici vo štvrti Wan Čchaj postavili vlastnú barikádu a podpálili ju. Pred zásahom policajtov sa ňou chránili stovky demonštrantov. Oheň neskôr uhasili hasiči a keď na miesto prišli policajti, aby rozohnali dav, väčšina protestujúcich už odtiaľ ušla.

Zdroj: SITA/AP Photo/Vincent Yu

Už skôr počas soboty sa konal náboženský pochod, na ktorom sa zúčastnilo približne tisíc ľudí. Spievali chválospevy a skandovali tiež heslá prodemokratického hnutia. Pochod sa konal pod názvom "Modlitba pre hriešnikov" a na internetovom letáku má kresťanský kríž a fotografiu pročínskej líderky Hongkongu Carrie Lam. Podujatie bolo pokojné, pričom jeho účastníci boli prevažne starší ako demonštranti, ktorí vedú prodemokratické hnutie.

Zdroj: SITA/AP Photo/Jae C. Hong

V sobotu chcela v Hongkongu uskutočniť pochod organizácia Občiansky front pre ľudské práva, no polícia jej to zamietla. Pochod k úradu čínskej vlády sa mal uskutočniť pri príležitosti piateho výročia rozhodnutia čínskej Komunistickej strany nepovoliť plne demokratické voľby lídra Hongkongu. Toto rozhodnutie viedlo k 79-dňovému obsadeniu ulíc protestným hnutím Occupy Central.

Zdroj: SITA/AP Photo/Kin Cheung

Hongkong už viac ako dva mesiace sužujú masové protesty volajúce po demokratických reformách a nezávislom vyšetrovaní policajných postupov. Protesty sú namierené aj proti šéfke hongkonskej administratívy Carrie Lam, pričom ľudia žiadajú jej rezignáciu a nové voľby. Demonštranti pôvodne protestovali proti chystanému zákonu o vydávaní ľudí podozrivých z trestnej činnosti z Hongkongu do Číny, no neskôr sa zoznam ich požiadaviek rozšíril. Zákon, ktorý už hongkonská pročínska administratíva medzičasom stiahla, by podľa demonštrantov umožnil, aby čínski komunisti stíhali každého obyvateľa Hongkongu, ktorý nesúhlasí s politikou Číny.