Aktivistu Joshuu Wonga prepustili z väzenia: Pridá sa k masovým protestom v Hongkongu

HONGKONG - Hongkonského prodemokratického aktivistu Joshuu Wonga, ktorý je poprednou osobnosťou študentských hromadných protestov v Hongkongu z roku 2014, prepustili v pondelok z väzenia. Dvadsaťdvaročný mladík si odpykával dvojmesačný trest za pohŕdanie súdom v súvislosti so spomínanými demonštráciami. Pôvodne dostal trest odňatia slobody na tri mestiace, ten mu ale znížili, pretože v čase protestov takzvaného Dáždnikového hnutia bol ešte tínedžer.

Wong po prepustení avizoval, že sa pridá k súčasným protestom proti kontroverznému zákonu, ktorý by umožnil vydávať osoby podozrivé z trestnej činnosti do Číny. Ako novinárom povedal, potrebuje chvíľu čas, ale "bez ohľadu na to, čo sa stane, sa čoskoro pridám k protestu".

Zdroj: SITA (AP Photo/Kin Cheung)

V čase Wongovho prepustenia sa v Hongkongu pri vládnom sídle zišli demonštranti, prevažne mladí ľudia, ktorí v uliciach mesta zostali po masovom proteste z nedele. Polícia tak mohla po hodinách handrkovania sa s nimi otvoriť cesty, ktoré blokovali. Podľa organizátorov nedeľňajšia demonštrácia priviedla do ulíc takmer dva milióny ľudí.