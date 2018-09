Trapas v živom vysielaní: VIDEO Reportér ošľahaný hurikánom je terčom vtipov, všimnite si mužov za ním!

Reportér Mike Seidl (61)

Zdroj: FB/Steve Brooks

WILMINGTON – Ostrieľaný reportér a meteorológ Mike Seidl (61) v snahe vyprodukovať čo najakčnejšiu reportáž to poriadne prehnal. Živý prenos z mestečka Wilmington, ktoré zasiahol hurikán Florence, ktorý v piatok odvysielala stanica Weather Chanel, rozosmial celý svet. Reportér pravdepodobne počas monitorovania situácie o nepriazni počasia úmyselne prešľapoval z nohy na nohu, aby u divákov vzbudil dojem, že ho môže čoskoro odfúknuť vietor. Ak by okolo neprešli dvaja mladíci, ktorí nemali s vetrom najmenší problém, diváci by to možno Seidlovi "zožrali aj s navijákom".