Záchrana uviaznutých chlapcov v jaskyni sa komplikuje! Nová hrozba, opäť pôjde o život

"Pripravujeme zaslanie potravín na najmenej štyri mesiace a všetkých 13 budeme učiť potápať, medzitým budeme pokračovať v odčerpávaní vody z jaskyne," uvádza sa vo vyhlásení kapitána thajského vojenského námorníctva Ananda Surawana. Pátranie po 12 mladistvých vo veku od 11 do 16 rokov a ich 25-ročnom trénerovi prebiehalo vo vnútri jaskynného komplexu Tcham Luang Nang Non v provincii Čiang Rai od 23. júna.

Okrem potápačov thajského vojenského námorníctva sa do pátrania zapojili aj záchranári americkej armády aj tímy z Austrálie. Pomáhali im aj britskí jaskynní potápači, čínski experti a niekoľko ďalších skupín dobrovoľníkov z rôznych krajín sveta. Skupinu našli po desiatich dňoch britskí potápači. Záchranné zložky však riešili otázku, ako ich dostať z jaskyne. Nachádzajú sa totiž približne štyri kilometre od východu z jaskyne.

Armáda plánuje skupine zaslať potraviny a lieky na minimálne štyri mesiace a postupe ich učiť potápať. Tento plán však považuje za riskantný americký jaskynný záchranár Ahman Mirza. Najbezpečnejšie by podľa neho bolo k chlapcom dopravovať zásoby a počkať na opadnutie vody. Pokúsiť sa učiť potápať niekoho, kto na to nie je zvyknutý, je podľa neho "jednou z tých najviac nebezpečných situácií vôbec, a to aj keď je to relatívne jednoduchý ponor". Upozornil, že chlapci môžu v jaskyni ostať aj niekoľko mesiacov.

Podľa guvernéra provincie Čiang Rai skupinu medzičasom navštívil lekár a chlapcov spoločne s trénerom podrobil prvej lekárskej prehliadke. Ako zhodnotil, väčšina zo zachránených je v relatívnej dobrom stave, nikto nie je v kritickom. Guvernér Narongsak Osatanakor vysvetlil, že pri prehliadke použili hodnotenie, podľa ktorého červená znamená kritický, žltá vážny a zelená stabilizovaný stav.

"Zistili sme, že väčšina z chlapcov má zelené hodnotenie. Možno niektorí majú zranenia alebo ľahké zranenia a ich stav bude ohodnotený v žltej škále. Stav nikoho z nich nie je v červenej škále." Thajský premiér Prajut Čan-o-Ča sa v mene svojej krajiny i rodín chlapcov a trénera všetkým zúčastneným na záchrannej operácii poďakoval.

Skupinu futbalistov s trénerom bude možno potrebné evakuovať skôr, než sa predtým plánovalo. Oznámili to thajské autority po tom, čo hrozba príchodu ďalších monzúnových dažďov vzrástla. Tie by mohli v regióne udrieť už koncom tohto týždňa.

Thajské kráľovské námorníctvo, ktoré vedie záchrannú akciu, vydalo žiadosť verejnosti na zbierku malých potápačských masiek. Tie chcú použiť pri evakuácii chlapcov z jaskyne. Pôvodný plán však zahrňoval potápačský tréning, ktorý by mohol trvať niekoľko týždňov.

Podľa najnovších meteorologických predpovedí sa evakuácia bude musieť zrýchliť. Thajský minister vnútra potvrdil, že prioritou záchranárov je teraz vyviesť chlapcov z jaskyne predtým, než hladina vody stúpne. „Evakuácia pomocou potápačského vybavenia je veľmi riskantná, kedykoľvek môže ísť o život,“ povedal minister Anupong Paojinda.

Situáciu sťažuje skutočnosť, že uviaznutí chlapci nevedia plávať. „A teda už vôbec sa nedokážu potápať,“ konštatoval Ben Reymenants. Podľa neho je najlepšou možnosťou pokračovať v pumpovaní vody z jaskyne, aby mohli chlapci bezpečne vyplávať s použitím záchranných viest.

Veľkú obetu podstúpili dvaja lekári z Thajského kráľovského námorníctva, ktorí s chlapcami v zaplavenej jaskyni dobrovoľne zostanú. Okrem toho sa ku skupine dostal aj tím armádnych medikov, ktorý chlapcov ošetruje a priniesli im „ľahko stráviteľné a nutrične bohaté“ jedlo. Podľa informácii portálu The Guardian išlo o bravčové mäso s ryžou.

Záchrannému tímu si s chlapcami dokonca urobili fotku. Na ich tvárach je vidieť radosť a vyzerajú byť v úplnom poriadku. Emotívna fotografia najviac potešila príbuzných chlapcov.

