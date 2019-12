Diskusia k potratom ukončila deň: Smolíková upustila od niekoľkých zmien

Zákaz voľného predaja núdzovej antikoncepcie v pléne kritizovala poslankyňa Jana Cigániková (SaS). Upozornila na možný nárast nechcených tehotenstiev, ale aj na alternatívne a na internete ľahko dostupné návody, ktoré nemusia byť bezpečné. Za nesprávne považuje aj podmieňovanie potratov súhlasom otca dieťaťa.

Upozorňuje na to, že otec nemusí byť známy alebo môže byť násilník. "Zasahuje sa do rozhodnutia ženy," dodala s tým, že rovnako by sa mohlo zasahovať aj do života mužov tým, že by sa otcom nechcených detí navrhovala vazektómia. Predseda zdravotníckeho výboru Štefan Zelník (SNS) pripomenul, že sporné body chcú z návrhu vypustiť. Skonštatoval, že novela tak bude zabezpečovať iba lepšiu informovanosť žien. "Povinnosť informovať pacienta aj o možných úskaliach tohto zákroku sa dáva do zákona," poznamenal.

Nezaradená poslankyňa Anna Verešová sa vyjadrila podobne. Zdôraznila, že ľudský plod nie je vec a návrh nehovorí o úplnom zákaze interrupcií. "Predkladatelia vyhodili všetko, čo by sa niekoho v pléne dotklo, zvlášť ochrancov ľudských práv a slobôd," povedala. V súvislosti s "tabletkami po" poukázala na upozornenia gynekológov, že môžu byť škodlivé a netreba ich brať často. Zdôraznila, že ich nikto nechcel zákonom zakázať.

Nezaradená poslankyňa Simona Petrík namieta populizmus samotného návrhu. Myslí si, že SNS tému zneužíva na predvolebný boj. "Robíte užitočných idiotov SNS," povedala na adresu opozičných poslancov, ktorí návrh obhajujú. Navrhované zmeny kritizovali aj organizácie Aspekt, Možnosť voľby a Povstanie pokračuje.

Tvrdia, že povinnosť informovať otca dieťaťa je v rozpore s lekárskymi i ľudskoprávnymi štandardmi. "Ignoruje situácie, keď si žena neželá o svojom nechcenom tehotenstve informovať partnera, napríklad žena žijúca v násilnom vzťahu," uviedli v stanovisku. Okrem iného nesúhlasia ani so zákazom voľného predaja núdzovej antikoncepcie. Návrh podľa nich môže ženám zabrániť v tom, aby stihli tabletky užiť včas.

Diskusiou k zmenám v oblasti potratov ukončili poslanci šiesty rokovací deň NR SR. Vo štvrtok (5. 12.) majú v zrýchlenom rokovaní hovoriť o viacerých vládnych návrhoch. V druhom čítaní je novela zákona o sudcoch a prísediacich, ktorá obsahuje avizované opatrenia na tzv. očistenie justície. V skrátenom legislatívnom konaní budú poslanci rokovať aj o novele zákona o sociálnom poistení a novele zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov.