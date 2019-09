Pellegrini v prvej oslobodenej obci v Československu: SNP prinieslo nádej, máme byť na čo hrdí

"Skláňam sa dnes pred hrdinami, ktorí v týchto lesoch položili svoj život pre našu budúcnosť. Sú to hodnoty a boje, ktoré si dnes nevieme vôbec predstaviť. Pre naše mladé generácie je úplne nepredstaviteľné, že sa ich rovesníci spred 75 rokov budili s vedomím, že sa možno už nikdy nedožijú západu Slnka. Pretože smrť bola tou najbežnejšou vecou v ich vtedajšom živote. A vďaka týmto neskutočným obetiam dnes žijeme životom, ktorý je na míle vzdialený tomu, s čím sa každodenne borili naši otcovia a dedovia. Buďme hrdí a vždy si ctime tých, ktorí bojovali za našu slobodu, ale prosím, buďme hrdí aj my všetci sami na seba za to, že na nich nikdy nezabudneme," povedal Pellegrini.

Poukázal na populizmus

Vo svojom prejave tiež poukázal na populizmus, ktorý sa podľa jeho slov nevyhýba ani historickým udalostiam 2. svetovej vojny. "Žijeme, žiaľ, v dobe, kedy je veľmi moderné popieranie histórie, prekrucovanie faktov a prispôsobovanie skutočnosti dnešným politickým cieľom. S úžasom počúvame historické verzie, ktorých jediným cieľom je napasovať sa do niekoho aktuálneho politického výkladu. Preto chcem dnes jasne povedať: Za oslobodzovanie Slovenska zaplatila najvyššiu cenu Červená armáda a spolu s ňou bojujúci Česi a Slováci, zástupcovia mnohých ďalších národov a armáda Rumunska," vysvetlil s tým, že len pri oslobodzovaní Kalinova padlo 1200 sovietskych vojakov.

Člen Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Ján Uhrík opísal Kalinov ako symbol oslobodenia. "Tunajším pietnym zhromaždením sa tak v Slovenskej republike každoročne otvárajú spomienkové oslavy oslobodenia našich obcí a miest," povedal. Upozornil tiež na to, že vybojované hodnoty sme povinní strážiť. "Krehkosť mieru nám dnes pripomínajú teroristické útoky a hrozby, regionálne konflikty už aj v našom bezprostrednom susedstve," dodal.

Mimoriadne vyznamenania

V rámci osláv boli rozkazom ministra obrany SR udelené dve vyznamenania mimoriadnych ocenení. Pamätnú medailu k 25. výročiu vzniku Ozbrojených síl SR získal Ján Štefánik, Pamätnú medailu k 75. výročiu SNP a skončeniu 2. svetovej vojny Obec Kalinov. Oceňoval aj Klub generálov Slovenskej republiky. Obci Kalinov udelil pri príležitosti 75. výročia oslobodenia obce Záslužný kríž generála Rudolfa Viesta I. stupňa, Pamätnú medailu Jána Goliana II. stupňa si z osláv odniesli Mária Regrutová a Anna Balejová