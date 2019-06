Pellegrini na návšteve v Moskve: FOTO Stretol sa s Medvedevom, prijali dva dôležité dokumenty

Premiér Peter Pellegrini je na štvordňovej pracovnej ceste v Moskve. Stretol sa s jeho ruským náprotivkom Dmitrijom Medvedevom a naplánované je aj stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Hlavnou témou budú strategické záujmy Slovenska v oblasti jadrovej energetiky či dodávky plynu.

Zdroj: Úrad Vlády SR

Dodávky plynu by mali ostať zachované

Rokovania o energetickej bezpečnosti s ruskou stranou boli konštruktívne a pragmatické. Po rokovaní s premiérom Dmitrijom Medvedevom sa na tom zhodli premiér Peter Pellegrini a minister hospodárstva Peter Žiga. Na otázku o odpore Slovenska k plynovodu Nord Stream 2 Medvedev zareagoval, že rozumie, že každý štát si musí chrániť svoje záujmy a chápe znepokojenie Slovenska.

Zdroj: Úrad Vlády SR

Pokiaľ ide o vypršanie dohody medzi Moskvou a Kyjevom o tranzite plynu cez Ukrajinu, Žiga má pocit, že Rusi sú pripravení hľadať konštruktívne riešenia. Dohoda vyprší koncom roka, dodávky plynu na Slovensko podľa neho ostanú zachované. Premiér informoval, že chce hľadať možnosti, aby bola slovenská tranzitná infraštruktúra zapojená do tranzitu aj v prípade spustenia Nord Streamu 2. NS2 je plynovod, ktorý povedie z Ruska priamo do Nemecka popod Baltské more, Slovensko a Ukrajina tak prídu o poplatky za tranzit plynu.

Pellegrini tvrdí, že by chcel nájsť spôsoby, ako sa zapojiť do ďalšieho plynovodu TurkStreamu. „Ak by sa podarilo nájsť možnosti spolupráce, významne by to zmiernilo ekonomické dopady v prípade úplného spustenia Nord Stream 2,“ povedal slovenský premiér. „Každý štát si musí chrániť svoje ekonomické záujmy. Chápeme znepokojenie Slovenska nad tranzitom,“ povedal Medvedev. Deklaroval snahu nájsť riešenia výhodné pre Slovensko v prípade zapojenia sa do Nord Streamu 2 a TurkStreamu. Ruský premiér dodal, že Moskva sa ešte nevzdáva predĺženia dohody s Ukrajinou o tranzite plynu. Spolupráca s Kyjevom však musí byť pragmatická, vzájomne výhodná a tarify musia byť prijateľné. Dúfa, že nové ukrajinské vedenie bude mať pragmatickejší prístup.

Zdroj: Úrad Vlády SR

Žiga tvrdí, že ruská strana ich ubezpečila o tom, že dodávky plynu na Slovensko od 1. januára 2020 ohrozené nebudú. Technických možností je niekoľko, rokujú o nich aj SPP a Gazprom a príslušné firmy. Pokiaľ ide o rokovania s Ukrajinou, má pocit, že aj Rusi majú záujem na konštruktívnej spolupráci. „Rusi majú ekonomické záujmy v tomto zmysle veľmi jasné. Myslím si, že tie dodávky cez Ukrajinu nebudú ohrozené,“ povedal s tým, že konštruktívny prístup musí mať aj Kyjev. Slovensko by tak podľa neho nemalo pocítiť prípadnú krízu medzi Ruskom a Ukrajinou.

Rusko je stále spoľahlivým partnerom

Medvedev ubezpečil predsedu slovenskej vlády, že Slovenská republika môže aj naďalej rátať s Ruskom ako so spoľahlivým dodávateľom energetických surovín. Slovenský premiér ocenil garancie ruského predstaviteľa, že "energetická bezpečnosť SR nie je nijakým spôsobom ohrozená a ani by nemala byť, to je dobrá správa," konštatoval, pričom vyzdvihol jasný pragmatický Medvedevov prístup.

Zdroj: Úrad Vlády SR

Pellegrini sa poďakoval za otvorené a priateľské rozhovory. Domnieva sa, že Slovensko má jednu z najviac otvorených ekonomík na svete a preto je dôležité, aby malo vyvážené zahraničnopolitické vzťahy so všetkými krajinami. Naďalej má záujem na tom, aby vzájomné vzťahy s Ruskom boli priateľské a navzájom sa rešpektujúce. „Tak, ako sa to patrí na moderné krajiny 21. storočia,“ uviedol, pričom zároveň zdôraznil, že práve Ruská federácia predstavuje jedného z najdôležitejších partnerov Slovenska mimo EÚ.

Taktiež ocenil, že po rokoch útlmu v oblasti hospodárskej výmeny sa bilancia vracia do pôvodného stavu. Napriek tomu, že kľúčovými oblasťami vzájomnej spolupráce sú hospodárstvo a energetika, ocenil napríklad aj vzrastajúci počet ruských turistov na Slovensku. Medvedev uviedol, že predstavitelia hovorili nielen o energetike, ale aj o priemyselnej kooperácii, doprave – projekte širokorozchodnej trate od Košíc do Viedne. „Rastie počet ľudí, ktorí sa učia ruštinu na Slovensku,“ zdôraznil, pričom ocenil veľké skúsenosti ohľadom vzájomných študentských a vedeckých výmen. Za posledné roky počet štipendií vzrástol. Dohodli sa, že aj naďalej budú podporovať takéto projekty.

Dva dokumenty

Energetika, projekt širokorozchodnej železnice, ale aj kultúra, vzdelávanie či výmenné programy patrili k hlavným témam rokovania premiérov Slovenska a Ruska Petra Pellegriniho a Dmitrija Medvedeva. Medvedev Pellegriniho, ktorý je na návšteve Ruska, ubezpečil, že Slovensko môže aj naďalej rátať s Ruskom ako spoľahlivým dodávateľom energetických surovín. Pellegrini potvrdil, že energetická bezpečnosť Slovenska nie je nijakým spôsob ohrozená. Krajiny dnes po rokovaní delegácií podpísali aj dva dokumenty – memorandum o porozumení medzi ministerstvom hospodárstva a Rosatomom v oblasti využitia jadrovej energetiky na mierové účely a Slovenské elektrárne podpísali zmluvu so spoločnosťou TVEL.

Zdroj: Úrad Vlády SR

Rokovanie bolo otvorené a konštruktívne

Pellegrini zároveň potvrdil, že Medvedeva pozval na augustové oslavy SNP v Banskej Bystrici. Ruský premiér povedal, že ešte nevie, či bude môcť prísť, ale urobí všetko pre to, aby bolo Rusko zastúpené na čo najvyššej úrovni. Podľa slovenského premiéra bolo rokovanie otvorené a konštruktívne, pričom ocenil pragmatický prístup ruskej strany.

„Slovensko je jedna z najotvorenejších ekonomík. Je preto pre nás kľúčové, aby sme mali vyvážené zahranično-politické vzťahy so všetkými krajinami,“ povedal Pellegrini. Medvedev je rád, že vzájomný obchod v poslednom období stúpa, verí, že sa hospodársku výmenu podarí dostať nad úroveň, na akej bola pred zavedením sankcií. Pripomenul, že na Slovensku pôsobí zhruba 120 ruských firiem a v Rusku 60 slovenských.

Pellegrini položil veniec k hrobu neznámeho vojaka

Slovensko chce mať podľa Pellegriniho vzťah s Ruskom založený na báze dôvery a na vzájomnom rešpekte. Moskva je pre Slovensko dôležitý obchodný partner, spolupráca sa však netýka len energetiky, ale aj vzdelávania. Rastie počet rusky sa učiacich ľudí na Slovensku, ale aj napríklad ruských turistov na Slovensku.

Zdroj: Úrad Vlády SR

Po spoločnom stretnutí sa Medvedev poďakoval za starostlivosť o hroby sovietskych vojakov a memoriály. Pellegrini po stretnutí položil veniec k hrobu neznámeho vojaka. Vo štvrtok odletí do Petrohradu, kde sa stretne s prezidentom Vladimírom Putinom. V piatok tam vystúpi na ekonomickom fóre. Zdroj: Úrad Vlády SR

Zdroj: Úrad Vlády SR

Podpis memoranda

Slovenské elektrárne (SE) a spoločnosť TVEL podpísali v Moskve zmluvu na dodávku jadrového paliva pre jadrové elektrárne na Slovensku. Informovali o tom SE. Zmluva s TVEL je výsledkom medzinárodného tendra a platí na obdobie rokov 2022 až 2026 s možnosťou jej predĺženia do roku 2030. Palivo sa bude používať v prevádzkovaných blokoch v Mochovciach aj Bohuniciach, vrátane dvoch dokončovaných blokov v Mochovciach.

Zdroj: Úrad Vlády SR

Medzinárodný tender, do ktorého sa prihlásili všetci relevantní dodávatelia na svete, sa realizoval od polovice minulého roka pod dohľadom Zásobovacej agentúry Euratom (Euratom Supply Agency). Víťazná firma predložila ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku a je dlhodobo spoľahlivým dodávateľom paliva pre bloky VVER 440 v Čechách, Maďarsku, Fínsku či Ukrajine.

Zdroj: Úrad Vlády SR

„Som rád, že sme týmto podpisom úspešne zavŕšili dlhý a náročný proces výberu dodávateľa jadrového paliva pre naše jadrové elektrárne na ďalšie roky. Pevne verím, že TVEL dokáže aj naďalej plniť požiadavky na vysokú bezpečnosť a spoľahlivosť jeho dodávok,“ povedal Branislav Strýček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenských elektrární.

Zdroj: Úrad Vlády SR

Výroba elektriny z jadra v objeme 15 miliónov megawatthodín (MWh) v súčasnosti predstavuje približne 55 % celkovej výroby elektriny na Slovensku a je základom elektroenergetickej sústavy krajiny. Tento podiel výrazne stúpne po spustení oboch blokov v Mochovciach a ukončení výroby z hnedého uhlia v Elektrárňach Nováky v roku 2023. Slovenské elektrárne vyrábajú takmer 70 % zo všetkej elektriny vyrobenej na území Slovenska. Vďaka jadrovým a vodným elektrárňam majú nízkouhlíkové zdroje až 90-percentný podiel na dodávkach elektriny.

Zdroj: TASR - Michal Svítok

Partneri by sa počas rokovania mali dotknúť tém, akými sú dodávky plynu v súvislosti s dobudovaním plynovodu Severný prúd 2 (Nord Stream 2), dodávky ropy, riešenie projektu širokorozchodnej železnice a dodávky paliva pre slovenské jadrové elektrárne.

Zdroj: Úrad Vlády SR

Legitimizovanie invázie vojsk Varšavskej zmluvy je neprijateľné

Premiér Pellegrini by sa rád zaoberal i nedávno medializovanou správou o záveroch okrúhleho stola, ktorý v ruskej Štátnej dume 30. mája organizovala frakcia komunistov. Jeho účastníci schválili vyhlásenie, ktorým apelujú na poslancov dolnej komory ruského parlamentu, aby podporili návrh zákona o udelení štatútu veterána aj príslušníkom ozbrojených síl Sovietskeho zväzu vyslaných v auguste 1968 do Československa v rámci invázie vojsk Varšavskej zmluvy.

Zdroj: Úrady vlády SR

Verí, že hlasovanie v ruskej Dume bude rovnako neúspešné, ako to bolo už v minulosti. „Túto tému iniciatívne otvorím a budem sa pýtať aj pána premiéra a aj pána prezidenta, či je potrebné, aby sa zbytočne otvárali už podľa mňa zahojené rany, aby sa ruská Duma opäť vracala k udalostiam roku 1968, ktoré sme nejakým spôsobom navzájom uzavreli. Budem sa snažiť nabádať ruských predstaviteľov, aby sa pokúsili urobiť všetko pre to, aby hlasovanie v ruskej Dume bolo opäť neúspešné, ako bolo predtým, a aby sme zbytočne do našich vzťahov nevnášali niečo, čo tam už nepatrí,“ uzavrel.

Zdroj: Úrady vlády SR

Legitimizovanie invázie vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968 do Československa považuje za neprijateľné aj rezort diplomacie. Ten však nepredpokladá, že by návrh prešiel, keďže ide o opakovanú iniciatívu ruskej opozičnej Komunistickej strany, ktorá doteraz nikdy nemala dostatočnú podporu pre svoj návrh.

Zdroj: Úrad Vlády SR

Pellegriniho program

Vo štvrtok by sa mal slovenský premiér stretnúť v Petrohrade s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. V piatok Pellegrini vystúpi spolu s Putinom, čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom v hlavnom paneli Petrohradského medzinárodného ekonomického fóra. Témou bude udržateľný rozvoj.